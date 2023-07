La Generalitat i l’abstenció

Són una colla d’inútils sense remei. No saben gestionar res. Per no saber, ni tan sols saben organitzar-se. S’apropien iniciatives alienes, sense esmentar els autors. Tot el que toquen ho espatllen i malbaraten els diners. No saben preparar unes oposicions. No saben gestionar una sequera. No saben ni tenen una política industrial. I no cal parlar de la sanitat pública.

Han fracassat en totes les seves promeses de plantar cara a l’Estat. No han aconseguit res del que van prometre: ni el català a l’escola, ni el doblatge, ni la desjudicialització, ni Rodalies, ni llengua catalana a la UE, ni res. Fins i tot es troben que l’independentisme sigui tractat com a terrorisme.

No han derogat la llei mordassa, però diuen que han eliminat el delicte de sedició, quan s’ha eliminat per la iniciativa europea i, en canvi, han acceptat un delicte nou de “desordres públics agreujats” que permet detenir, processar i condemnar a presó la gent independentista per manifestar-se al carrer. Són els sipais dels espanyols a Catalunya i només s’ocupen dels seus dirigents, que viuen com a reis, mentre deixen la gent a mercè dels tribunals espanyols.

Després de la presa de pèl de la taula de diàleg, de la qual ningú no parlarà mai més, arriba ara una altra burla en forma d’acord de claredat, que només servirà per esgotar la legislatura mentre una colla d’aprofitats assessors cobren dels impostos de la gent.

Tenen una política de gestió de la immigració absolutament anticatalanista, inspirada en prejudicis progres d’ideologies fracassades que no els permet veure la complexitat de la situació. Tracten de minoritzar encara més els autòctons i captar els vots dels immigrants, sobretot islàmics, perquè perden vots independentistes i no volen deixar de cobrar. Als infinits disbarats de mesures sobre la immigració, com la falta d’una resposta contundent a les violacions grupals, l’adjudicació discriminatòria de despeses oficials per a espais públics i la regulació d’altres contra els hàbits dels autòctons, s’afegeix l’estúpida proclama del president Aragonès que no cal que els islamistes s’integrin. Justament en el moment en què els esdeveniments de França mostren les catàstrofes que arriben quan no s’és capaç d’aconseguir cap integració.

Controlen fèrriament els mitjans públics i privats subvencionats i es fan propaganda matí, tarda i nit, amb un munt de periodistes tan corruptes com ells. És un règim de podridura del periodisme al servei d’un partit sense més ideologia que les seves butxaques, els privilegis dels seus quadres i militants. Un règim de supressió de la llibertat d’expressió. Un règim de

comissaris polítics feixistes o comunistes que tant s’hi val.

Governen d’esquena al Parlament, fent burla de tota la pràctica parlamentària sense cap més projecte que trencar totes les promeses fetes i arribar a la fi de la legislatura sense fer res. En realitat, tampoc no governen. El MHP Aragonès, un caràcter fosc, mediocre i autoritari, no pinta res, car el president de debò és Junqueras, un personatge estil Tartarin de Tarascó, amb un xic del Palmar de Troia, un telepredicador l’única habilitat del qual és manipular els estatuts del seu partit per assegurar-se una presidència eterna amb cotxe oficial, escorta pagada amb diners públics i sense cap responsabilitat.

Per tot això, accepten voluntàriament el marc constitucional de l’Estat, perquè saben que és l’única garantia de conservar el seu modus vivendi. Tenen uns sous estratosfèrics i tota mena de privilegis i viuen com una casta sense res a veure amb la vida normal de la gent al costat de la qual diuen estar quan en realitat en viuen. I, a sobre, ara volen apujar els impostos de les classes mitjanes per continuar malbaratant i, per cobrir, diuen l’infrafinançament de la Generalitat, perquè també són incapaços d’aconseguir que l’Estat pagui els seus deutes i és molt més fàcil robar als catalans mentre ells són incapaços d’abaixar-se els seus estratosfèrics i injustificats sous.

Per tot això, el 23-J vinent cal abstenir-se. Per foragitar aquesta colla de lladres que no només ha anorreat Catalunya, sinó que vol arruïnar-nos per a generacions futures.