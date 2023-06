Interins expectants en la repetició de les oposicions després del caos

La mala gestió de la convocatòria d’oposicions del 29 d’abril que la Generalitat va subcontractar a l’empresa Cegos –que al seu torn va subcontractar una ETT– ha acabat amb la repetició de les proves, que comencen aquest dissabte 1 de juliol i acabaran el dia 8. Van ser tantes les queixes dels opositors –4.136 formularis de denúncia, concretament–, que l’única solució que la Generalitat va trobar va ser destituir la directora general de Funció Pública, Marta Martorell, anul·lar les oposicions i repetir-les un cop apresa la lliçó. Aquesta vegada, el Govern no se l’ha volgut jugar i ha optat per controlar directament i exhaustivament tot el procés perquè els exàmens es desenvolupin amb normalitat. Aquesta reculada de la Generalitat, que ja ha après que subcontractar una empresa privada per controlar aquestes proves és un error, ha omplert d’optimisme contingut els interins aspirants, que estan a l’expectativa i que esperen no viure una altra situació caòtica com a l’abril.

La Generalitat ha estat la més assenyalada pel caos que es va viure el passat 29 d’abril i que va ser tan notori que va propiciar aquesta repetició de les oposicions, però insisteix a culpar l’empresa madrilenya a qui van encarregar el procés, Cegos. Mentre el gabinet jurídic de la Generalitat estudia denunciar l’empresa i demanar una indemnització de dos milions d’euros per fer front a la despesa que suposa la repetició de les oposicions, la Direcció General de Funció Pública, que pertany al Departament de la Presidència, s’ha fet càrrec de tot el procés.

Mesures de control “superexhaustives”

La nova directora general de Funció Pública, Alícia Corral, assegura que “aquesta vegada les oposicions es faran bé” perquè han assumit tot el control de l’organització i l’execució dels processos, com s’havia fet en anteriors oposicions. Insisteix que els 3.648 aspirants que repetiran les proves aquest dissabte i els 9.886 que ho faran dissabte 8 de juliol poden estar tranquils, ja que s’han adoptat mesures de control “superexhaustives”. Per poder organitzar bé el procés, s’han refet els tribunals i s’ha format el personal per garantir la vigilància i la seguretat de les proves, fet que per a Funció Pública ha suposat “un gran esforç”. D’aquesta manera, la Generalitat invertirà 900.000 euros en la repetició de les oposicions i mobilitzarà 1.343 treballadors públics que s’encarregaran de controlar el funcionament de les proves. A més, seran els Mossos d’Esquadra qui custodiaran els exàmens des que surtin del Departament fins que arribin als centres.

Uuna de les aules de l’Edifici Polivalent de la UdL que s’ha adaptat per fer les proves d’oposicions (ACN)

Tranquil·litat entre els opositors per tornar al funcionament “normal”

Un dels 13.534 aspirants que lluitaran per les 1.821 places en joc a partir d’aquest dissabte és el Josep, un agent rural que enfronta la repetició de les oposicions amb optimisme. “Ho controlaran funcionaris de carrera com s’ha fet sempre i els Mossos custodiaran els exàmens. Estic tranquil perquè el procés es farà com s’havia fet fins al 29 d’abril”, explica en declaracions a El Món. En el mateix sentit, la coordinadora del sector Generalitat de CCOO, Isabel Caire, considera que els “elements de risc” de les últimes oposicions ja no hi són, per la qual cosa “sobre el paper anirà tot bé”. “Hi ha 6.000 persones voluntàries per ser controladors, s’han fet dues jornades de formació online, físicament els ensenyaran els llocs on es faran els exàmens, i seran els Mossos qui transportin els exàmens”, explica. Creu que aquesta vegada “tot ha de sortir bé” perquè Funció Pública ha assumit la seva responsabilitat i dirigirà tot el procés.

“Un desgavell mai vist”

Tot i enfrontar la repetició dels exàmens amb certa tranquil·litat, els opositors encara recorden el mal tràngol que van passar el 29 d’abril. “Es va viure un desgavell mai vist. Va passar de tot”, explica el Josep, encara incrèdul. L’agent rural assegura que dins de les facultats no hi havia indicacions i “ningú sabia on anava”. Això, entre altres coses, va provocar l’endarreriment de l’inici de les proves. “Vam esperar una hora al carrer, mentre a altres llocs ja estaven fent els exàmens”, denuncia. El Josep assegura que es veia clarament que el personal que controlava els exàmens “no en tenia ni idea” i es queixa que no es van respectar cap de les normes bàsiques d’una oposició, per la qual cosa es va caure en “greuges comparatius gravíssims”. “Deixaven que la gent anés al lavabo sense supervisió i quan tornaven no els demanaven el DNI. Això directament ja és motiu d’impugnació”, explica. El Josep espera que aquest dissabte no es repeteixi el caos que va viure fa tan sols un parell de mesos, quan ni tan sols es va respectar l’anonimat de les proves.

La Júlia també va tenir una experiència desastrosa i tem que el pròxim dissabte es torni a repetir, tot i que té l’esperança que tot funcionarà correctament ara que Funció Pública se n’ha fet càrrec. Denuncia que el passat 29 d’abril va estar dues hores esperant per entrar a l’aula i que un cop hi va entrar es va trobar que les tres persones que havien de controlar els exàmens “no sabien res de les oposicions”. “Ni tan sols s’entenia el que llegien, perquè no parlaven bé el català“, assegura. Per aquest motiu no van rebre instruccions per fer els exàmens. “Tampoc no van demanar el DNI a tothom que va entrar a l’aula. A uns sí, i als altres no. Ves a saber si algú va enviar un expert a fer el seu examen”, es queixa.

Aquesta interina, que fa vint anys que es troba en situació de frau de llei per falta de convocatòria d’oposicions, celebra que després de posar la reclamació pertinent Funció Pública optés per repetir les oposicions, però considera que els fets van ser tan greus que haurien hagut d’aprovar a tothom qui es va presentar. “Haurien de garantir-nos les places, però està clar que si no podien fer això havien de repetir els exàmens, perquè molta gent va copiar-los sencers“, apunta.

90 euros d’indemnització que “no serveixen per a res”

A banda, la Júlia es queixa que ha hagut de tornar a pagar les classes per preparar l’oposició des del 29 d’abril fins al juliol i s’ha vist obligada a renovar els tests per continuar practicant els exàmens. “Tot això costa uns diners que no es cobreixen amb 90 euros. No serveixen per a res”, etziba. Considera que és una indemnització “molt baixa” que no cobreix les despeses. A més, es queixa que fa mesos que no fa “res més que treballar i estudiar” i que ningú els tornarà el temps que han perdut aquests dos últims mesos.

El Josep coincideix que la indemnització no cobreix les despeses que han hagut d’enfrontar molts interins. “En molts casos la gent ja tenia les vacances agafades, i això és un perjudici que amb noranta euros no es cobreix”, assenyala. Les acadèmies, afegeix, també s’han perllongat amb la consegüent despesa que això suposa. “Altra gent s’ha vist perjudicada perquè havia agafat a l’abril tots els seus dies d’assumptes propis i fins i tot les vacances per estudiar. Això no ens ho pot tornar ningú”, conclou.