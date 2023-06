La Generalitat invertirà prop d’un milió d’euros i mobilitzarà 1.343 treballadors per vetllar pel correcte funcionament de la repetició de les oposicions caòtiques del 29 d’abril. Una doble subcontractació va provocar el caos i finalment la Generalitat va haver de repetir les proves. La primera de les oposicions repetides es farà el dissabte 1 de juliol amb la convocatòria d’agents rurals, execució penal i laborals transversals. S’hi presentaran 3.648 aspirants. En paral·lel hi haurà les oposicions dels docents. El dissabte 8 de juliol es completaran les oposicions repetides amb 9.886 aspirants i 1.344 places en joc.

Funció Pública sosté que ha hagut de fer un gran esforç per organitzar aquestes oposicions i garanteix que es controlaran les entrades i sortides, l’ús de mòbils i que només es podrà ocupar el 50% de les aules. Per entrar a les aules s’haurà de presentar el DNI o passaport i els mòbils s’hauran de guardar en una bossa. Els opositors podran sortir si necessiten anar al lavabo de forma controlada, sempre acompanyats i sota supervisió per evitar fraus. D’aquesta manera esperen que no es repeteixin les “irregularitats greus durant la realització dels exercicis” del 29 d’abril organitzats per Cegos.

“Tot anirà bé”

En vista del caos que es va generar, aquesta vegada el Govern ha optat per organitzar els exàmens exclusivament amb mitjans propis. “Hem posat tots els mitjans possibles de la direcció general de Funció Pública, amb 63 persones dedicats únicament a aquesta operativa per poder desenvolupar-la amb total seguretat i gràcies a la crida a participar de més de 1.300 persones que ens ajudaran amb tasques de vigilància”, ha explicat aquest dimecres la directora general de Funció Pública, Alícia Corral, que ha promès que “tot anirà bé”. “Està tot cobert amb professionals de l’administració que voluntàriament ens estan ajudant. Han rebut una formació superexhaustiva amb totes les possibles incidències que ens puguem imaginar. Estan preparats”, ha assegurat.

La directora general de Funció Pública, Alícia Corral / ACN

Coincidiran amb 36.000 docents

El mateix dissabte 36.000 docents també s’examinaran en el que seran les oposicions més grans de la història del Departament d’Educació. Hi haurà fins a 146 seus repartides en centres educatius de tot Catalunya per a 36.304 aspirants i 14.238 places. Tot i que les proves d’oposició comencen dissabte, la defensa oral dels projectes dels professors s’allargarà al llarg de l’estiu. A la tardor es farà la valoració dels mèrits, que compta un 40%. El procés es tancarà quan els aspirants completin les pràctiques, que començaran el setembre del 2024.