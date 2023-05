L’empresa Cegos culpa la Generalitat del caos en les oposicions

L’empresa Cegos ha culpa la Generalitat del caos en les oposicions d’estabilització del passat cap de setmana. Després de diversos dies de silenci, la companyia subcontractada per Funció Pública per fer els processos selectius d’oposicions ha carregat contra l’administració catalana pels “incompliments” en la preparació de les proves. En un comunicat, Cegos assegura que no va rebre tota la informació necessària per organitzar les oposicions “ni en temps ni en forma” i considera que hi ha hagut un “compliment defectuós” per part de la Generalitat.

La subcontracta s’ha defensat així de les acusacions del Govern, que ha anunciat que rescindirà el contracte atorgat a Cegos i li reclamarà una indemnització. La companyia ha assegurat que la seva feina era només “una part” de tot el que s’havia de fer per preparar els processos selectius i que la Generalitat tenia “responsabilitat exclusiva” en la disposició dels espais, la distribució dels candidats i l’elaboració del material per als exàmens. Així mateix, Cegos diu que no ha rebut la comunicació formal de la rescissió del contracte.

Uuna de les aules de l’Edifici Polivalent de la UdL que s’ha adaptat per fer les proves d’oposicions (ACN)

Unes oposicions complexes i mancances en l’organització

Cegos, igual que la Generalitat, ha justificat el caos del cap setmana perquè les oposicions d’estabilització eren d’una “complexitat especial” per la “multiplicitat” de convocatòries i les novetats en el format d’execució. La companyia insisteix que ha intentat complir amb “tots” els aspectes que li atribueix el contracte –impressió dels exàmens, distribució dels materials, vigilància de les proves i correcció de les respostes– i s’ha espolsat qualsevol responsabilitat en altres qüestions. “L’èxit del conjunt depèn de la bona execució de totes les fases, la major part de les quals són responsabilitat de la Generalitat”.

Una de les grans crítiques de l’empresa és que en 151 de les 213 aules habilitades per la Generalitat no hi havia prou espai per garantir que els aspirants a les oposicions només ocupessin el 50% de la seva capacitat. També neguen que hi hagués falta de personal. “En cas d’haver comptat amb l’aforament previst a cada espai, no s’haurien produït la majoria de les incidències assenyalades”, lamenta. A més, asseguren que van advertir la Generalitat dels “riscos” que comportaven unes modificacions que es van fer a última hora, però que no van obtenir resposta.