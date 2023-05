El Govern dispara contra l’empresa de les oposicions caòtiques

La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha anunciat el nom de la substituta de Marta Martorell al capdavant de Funció Pública. Després que aquest dimarts s’hagi confirmat el seu cessament pel caos a les oposicions -tot i que va accedir al càrrec després que la Generalitat hagués externalitzat el servei amb una doble subcontractació– el Govern ha decidit qui la succeirà al càrrec i serà Anna Maria Molina. Molina ha ocupat diversos càrrecs a l’administració i ha exercit com a Subdirectora General d’Anàlisi i Planificació Estratègica, que depèn de Funció Pública. Plaja ha explicat que Vilagrà ha donat explicacions als consellers i el president de la Generalitat i s’ha decidit aquest cessament i substitució, tot i que la que era directora general de Funció Pública fins aquest dimarts havia enviat també una carta de renúncia.

L’externalització caòtica del servei: “L’empresa no defugirà les seves responsabilitats”

“S’arribarà fins al final perquè Cegos -l’empresa contractada per la Generalitat i que va subcontractar una ETT- no pugui defugir cap de les responsabilitats. La Generalitat no deixarà que tornin a assolir funcions per a les quals no estan preparats i tot el que permeti la llei ho farem per rescindir el contracte”, ha dit Plaja. No ha aclarit, això no obstant, qui farà aquestes funcions pròximament en cas que es repeteixin els exàmens, ja que l’empresa té contracte fins al 2024.

“El problema no és que s’hagi externalitzat una part del servei. Es va contractar perquè realitzés els serveis logístics d’una convocatòria que tenia trets particulars”, ha argumentat la portaveu per defensar-se per les crítiques per haver subcontractat una empresa per controlar l’accés a la funció pública. “Necessitem les garanties i la seguretat que quan es repeteixin les proves que es consideri que s’han de repetir es faci amb el màxim rigor i diligència”, ha expressat Plaja, que no ha aclarit quins seran els exàmens que es repetiran ni quan es farà.

“Aire fresc per encarar la nova etapa”

“No defugim que des de Funció Pública no es va fer el seguiment pertinent i és per això que s’ha designat una nova directora general i s’ha obert un canal web perquè totes les persones puguin comunicar les incidències”, ha afegit la portaveu. “Pels que creuen que amb demanar disculpes no n’hi ha prou, el Govern està fent les accions pertinents per depurar aquest cap de setmana nefast”, ha assegurat abans de lamentar que les persones que s’estaven jugant molt aquest dissabte haguessin de patir aquesta situació caòtica.