El gobierno catalán dispara contra la empresa de las oposiciones caóticas

La portavoz del gobierno catalán, Patrícia Plaja, ha anunciado el nombre de la sustituta de Marta Martorell al frente de Función Pública. Después de que este martes se haya confirmado su cese por el caos a las oposiciones -a pesar de que accedió al cargo después de que la Generalitat hubiera externalizado el servicio con una doble subcontratación- el gobierno catalán ha decidido quién la sucederá en el cargo, y será Anna Maria Molina. Molina ha ocupado varios cargos a la administración y ha ejercido como Subdirectora General de Análisis y Planificación Estratégica, que depende de Función Pública. Plaja ha explicado que Vilagrà ya ha dado explicaciones a los consejeros y el presidente de la Generalitat y se ha decidido este cese y sustitución, a pesar de que la que era directora general de Función Pública hasta este martes había enviado también una carta de renuncia.

La externalización caótica del servicio: «La empresa no rehuirá sus responsabilidades»

«Se llegará hasta el final porque Cegos -la empresa contratada por la Generalitat y que subcontrató una ETT- no pueda rehuir ninguna de sus responsabilidades. La Generalitat no dejará que vuelvan a realizar funciones para las cuales no están preparados y todo lo que permita la ley lo haremos para rescindir el contrato», ha dicho Plaja. No ha aclarado, no obstante, quien hará estas funciones próximamente en caso de que se repitan los exámenes, puesto que la empresa tiene contrato hasta el 2024.

«El problema no es que se haya externalizado una parte del servicio. Se contrató para que realizara los servicios logísticos de una convocatoria que tenía rasgos particulares», ha argumentado la portavoz para defenderse por las críticas por haber subcontratado una empresa para controlar el acceso a la función pública. «Necesitamos las garantías y la seguridad que cuando se repitan las pruebas que se considere que se tienen que repetir se haga con el máximo rigor y diligencia», ha expresado Plaja, que no ha aclarado cuáles serán los exámenes que se repetirán ni cuando se hará.

«Aire fresco para encarar la nueva etapa»

«No rehuimos que desde Función Pública no se hizo el seguimiento pertinente y es por eso que se ha designado una nueva directora general y se ha abierto un canal web porque todas las personas puedan comunicar las incidencias», ha añadido la portavoz. «Por los que creen que con pedir disculpas no hay bastante, el Gobierno está haciendo las acciones pertinentes para depurar este fin de semana nefasto», ha asegurado antes de lamentar que las personas que se estaban jugando mucho este sábado tuvieran que sufrir esta situación caótica.