Polèmica als Estats Units sobre l’enviament d’armes de dispersió a Ucraïna

La guerra entre Ucraïna i Rússia ja fa més d’un any que funciona i continua aixecant molta pols en tot el panorama internacional. El debat ara se centra a la Casa Blanca on Joe Biden es debat sobre si enviar armes de dispersió a Kíiv per donar suport a les tropes de Zelenski. Tot i que aparentment sembli que no és una decisió que comporti més factors, els danys col·laterals que podria tenir la decisió d’enviar aquesta mena d’armament a Ucraïna són força elevats tenint en compte que Convenció sobre les Municions de Dispersió de 2008, signada per diversos països aliats, prohibeix l’ús, desenvolupament, producció, adquisició, emmagatzematge i transferència d’aquesta classe d’armament.

En aquest sentit, i veient que no exerceix una posició comuna entre els diversos països que conformen l’OTAN al respecte, el secretari general de l’organització internacional, Jens Stoltenberg, ha volgut deixar en mans dels aliats decidir si subministrar o no aquestes armes a Zelenski. La decisió que aniria acord amb la Convenció del 2008 seria la més lògica, ja que més d’un centenar de països la van firmar. Ara bé, els Estats Units no l’han firmat en cap moment, motiu pel qual, en no formar part del pacte internacional, estan sospesant fer-ho o no. “Una sèrie d’aliats han signat la convenció i altres no. És una decisió individual decidir sobre el lliurament d’aquesta assistència militar a Ucraïna. És cosa dels governs i no de l’aliança”, sentencia el líder polític de l’OTAN.

El secretari general de l’OTAN, Jens Stoltenberg, en la roda de premsa posterior a la cimera extraordinària entre els líders de l’OTAN, el G7, i la UE | ACN (Marta Vidal)

Posició complicada per Washington

Si decidissin fer-ho, i veient que Zelenski els ho demana, Washington podria posar-se en una situació tensa amb els aliats. El punt de complexitat, també, que dificulta prendre una decisió és que són unes bombes que queden repartides pel territori i que poden explosionar més endavant, suposant així un perill més elevat per la població civil. En aquest sentit, però, el secretari general de l’OTAN subratlla que es lliura una “guerra brutal” i que la munició de dispersió es fa servir en l’escenari ucraïnès per totes dues parts. La diferència, segons recalca, és que Rússia el fa servir per a perpetrar “una guerra d’agressió i una invasió i Ucraïna per a defensar-se”. Així doncs, caldrà esperar a veure quina decisió pren Biden en els pròxims dies.