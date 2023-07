Normalitat en la repetició de les oposicions d’aquest dissabte d’exàmens

La repetició de les oposicions caòtiques del passat 29 d’abril s’està desenvolupant amb normalitat. El procés d’estabilització de docents i la repetició de les oposicions, dos processos que s’estan realitzant simultàniament i que han aplegat més de 40.000 persones, estan funcionant correctament. Els interins estaven expectants després del caos que van viure a l’abril, però sembla que els seus temors aquesta vegada no es compliran. Pel que fa als docents, les proves també s’estan desenvolupant amb normalitat malgrat els errors que han denunciat en el procés fins a realitzar l’examen.

L’entrada dels aspirants a una plaça fixa aquest matí, tant a la Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona -on es repetien les oposicions fallides dels agents rurals, laborals transversals i execució penal- com a l’Institut Joan Brossa de Barcelona on es feien els exàmens dels docents, ha estat tranquil·la i no s’han registrat incidències. Al contrari que a l’abril, han pogut entrar tranquil·lament, sense fer cues i de forma puntual. A la sortida dels exàmens, els opositors que aquest dissabte repetien les proves han assegurat que han pogut anar al lavabo amb normalitat, acompanyats i sense possibilitats de fer trampes, i que s’ha multiplicat el nombre d’aules per fer els exàmens i, per tant, no han estat amuntegats com en l’anterior convocatòria. A més, Funció Pública hi ha destinat molts recursos –900.000 euros– i més de 1.300 funcionaris per controlar les proves.

Els interins que s’han examinat aquest dissabte / ACN

El Joan Antoni, un dels aspirants, ha explicat a l’Agència Catalana de Notícies que aquesta vegada hi ha hagut més espai per accedir a les aules i per fer les proves. “L’altra vegada estàvem tots amuntegats amb una entrada. Vam entrar dues hores tard, va ser tot un caos. Almenys de moment sembla que la cosa va una mica més tranquil·la”, ha explicat. A banda, s’ha queixat que les dates escollides per repetir les oposicions són “especialment complicades”.

La Laia, docent interina, ha explicat que va sentir “molta vergonya” pel que va passar el 29 d’abril, “com a docent i com a ciutadana” i ha criticat que l’administració “decideixi per la vida de la gent de qualsevol manera”. “No podem jugar amb la gent d’aquesta manera, ni en l’àmbit laboral ni en l’àmbit vital”, ha etzibat.

Les expectatives dels interins s’han complert

El Govern no se l’ha volgut jugar en aquesta repetició de les oposicions, i per això ha optat per controlar directament i exhaustivament tot el procés perquè els exàmens es desenvolupin amb normalitat, com està succeint. En les hores prèvies als exàmens, els interins aspirants asseguraven a El Món sentir “optimisme contingut” i estar a l’expectativa del funcionament de les proves. Aquest dissabte s’han confirmat les bones sensacions i les oposicions s’han desenvolupat amb normalitat.