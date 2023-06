L’odissea de les oposicions dels docents incrementa l’angoixa dels interins

El camí fins a la plaça fixa que estan travessant milers de docents interins que fa anys que estan en frau de llei –l’administració no convocava oposicions– i que es juguen el seu lloc de feina en les oposicions d’aquest cap de setmana està sent molt angoixant. Així ho descriuen els testimonis amb qui ha parlat El Món, que asseguren que ha estat un trajecte ple d’obstacles per la quantitat d’errors que ha comès la Direcció General de Funció Pública. Una d’aquestes docents que està vivint les oposicions amb incertesa i angoixa és la Marta, mestra d’educació infantil des del 2015. “És un procés molt angoixant i difícil per la quantitat d’errors que s’han comès”, explica.

Es queixa que, tot i que les oposicions se celebren aquest dissabte, 1 de juliol, només fa quinze dies que els van comunicar si s’hi podien presentar o no. Tampoc no han sabut fins dos dies abans on havien d’enviar un exercici anomenat situació d’aprenentatge –una de les proves que els demanen, que havien de fer des de casa– ni en quina franja horària del dia 30 de juny havien de fer la tramesa. “Fins i tot els criteris de cada oposició han estat un còpia-enganxa”, denuncia.

Segons els interins, aquests no han estat els únics errors que han afegit incertesa a un procés de per si angoixant, tot i que el Departament d’Educació ha volgut treure ferro a les queixes dels opositors. La Marta assegura que fins al desembre passat no va sortir la convocatòria d’oposicions i fins a mitjans de març no van poder consultar el decret d’educació infantil amb la normativa concreta d’aquestes proves. “En tan poc temps no hi ha marge per preparar una oposició, i menys si treballes, com fem tots”, explica. Considera, a més, que el temari que els fan estudiar està “obsolet”. “Només es tracta de vomitar el temari de la forma concreta que ells volen. Això no et fa ser millor o pitjor mestre”, apunta. El Departament d’Educació no ha fet referència a cap d’aquestes queixes, tot i que sí que ha rebatut les crítiques relatives als tribunals i a la prova situació d’aprenentatge.

Un manifestant amb una pancarta que reclama la fixesa dels interins / EP

La composició dels tribunals, un “desgavell” segons els interins

L’elecció dels tribunals ha afegit incertesa a tot el procés. La Marta denuncia que en la majoria de casos, per exemple, no s’ha respectat la preferència dels aspirants, i gent de Tarragona haurà d’anar a examinar-se a Lleida. “A més, les llistes publicades a la web del departament donaven errors. Per exemple, hi havia aspirants que apareixien vinculats a dos tribunals diferents, que a més no coincidien amb el que deia l’aplicatiu [Altri, una app per a mestres]”, explica. Una altra interina amb qui ha parlat El Món, F.S, coincideix que la publicació dels tribunals –tant de la llista d’examinadors com de la distribució d’examinands per tribunals– ha estat “caòtica”. “Han tardat a publicar-los i no sabíem on havíem d’anar a fer l’examen ni qui ens avaluaria”, explica la professora de secundària.

Assegura que a dues companyes del seu institut les han col·locat a dos tribunals diferents alhora, tot i que ara l’error ja s’ha esmenat. “Jo, que estic casada amb un holandès, m’adono que això allà seria impensable”, assenyala.

La UGT també ha rebut moltes queixes pel que fa a la composició dels tribunals. “Tot el procés ha estat un caos, no s’ha facilitat la informació correctament, les llistes han sortit equivocades, la comunicació ha estat deficient”, denuncia un dels portaveus del sindicat, Jesús Martín. El sindicalista explica que Funció Pública va utilitzar llistes de voluntaris d’oposicions anteriors per formar part dels tribunals. “Hi ha hagut queixes de gent que no havia demanat formar part dels tribunals en aquestes oposicions. Ho han arreglat, però tard i malament”, assenyala. Considera que aquests errors són “penosos i vergonyosos” en un moment en què “milers de persones s’estan jugant la feina”.

Educació lamenta la quantitat de persones que s’han excusat dels tribunals

El Departament d’Educació no ha volgut entrar a valorar aquestes queixes, però ha argumentat que no ha estat fàcil configurar els tribunals. Segons la conselleria, el problema amb què s’han trobat ha estat que un nombre molt elevat de persones s’han excusat de formar part dels tribunals, motiu pel qual fins aquest dijous les llistes no s’han tancat definitivament. El departament ha recordat que a cada tribunal s’hi destinen 10 persones, entre les quals hi ha un president i quatre vocals. Les altres cinc són suplents, tot i que algunes d’aquestes han passat a ser titulars a causa dels contratemps d’última hora que han complicat la configuració dels tribunals i la publicació definitiva de les llistes.

La directora general de Professorat, Dolors Collell / ACN

On enviar un dels exercicis obligatoris: una preocupació fins a última hora

Una altra de les qüestions que ha tingut els docents angoixats fins hores abans de les oposicions ha estat l’exercici de situació d’aprenentatge, una de les proves que han de presentar en aquests exàmens, en què han d’explicar com resoldrien un cas pràctic. Han hagut d’enviar el treball per correu electrònic aquest divendres 30 de juny i l’han de presentar en paper davant el tribunal aquest dissabte 1 de juliol. Ara bé, tot i saber que l’havien d’enviar per correu, fins 48 hores abans no sabien a quin correu ni en quina franja horària. “Hem rebut molt poca informació, sabíem que ho havíem d’enviar, però no on, i això ha afegit incertesa i preocupació”, explica la professora de secundària.

La Marta, a més, es queixa que no han publicat un model concret per la situació d’aprenentatge d’infantil. “Anem a cegues del que demanen, és tot una aberració”, etziba. “Ens deixen només quinze pàgines per lluir-nos i a més no sabem ni tan sols si ho estem fent bé perquè no tenim un model a seguir”, explica. Considera que és “l’any que més han maltractat el col·lectiu” i assegura que té “por” del funcionament dels exàmens. “No volem que ens passi com a la gent que ha de repetir les oposicions i haver de passar per aquest tràngol dues vegades”, assegura.

Preguntat per aquestes queixes, el departament ha volgut treure ferro a la situació. Educació sosté que les dues proves que conformen el procés d’oposició –el desenvolupament d’un tema i la defensa d’una unitat didàctica o situació d’aprenentatge– no són eliminatòries, és a dir, que no cal aprovar-les totes dues proves mentre la mitjana dels dos resultats superi el llindar de l’aprovat. Un cop superada aquesta fase, recorda la conselleria, s’avaluaran els mèrits personals i, finalment, per tancar el procés, els docents hauran de completar el període de pràctiques. Una fase que només es podrà fer a partir del setembre, quan els centres educatius es posin en marxa després de les vacances.

Preparar les oposicions i obtenir plaça finalment pel concurs de mèrits

Una altra qüestió que ha fallat, segons els interins i els sindicats, és la simultaneïtat de dos processos, el concurs de mèrits i les oposicions extraordinàries. Tot i que el concurs de mèrits ja es va resoldre, les llistes encara no són definitives, perquè hi ha places bloquejades per a aspirants que han obtingut un lloc de feina en una altra comunitat i encara no han fet la renúncia. “Hi ha professors que han aconseguit plaça al País Valencià o a les Balears i que estan bloquejant places aquí. Una llista única a escala estatal hauria funcionat millor”, assegura Jesús Martín, que creu que “han cremat el poc personal administratiu que hi ha” per arreglar aquest “desgavell”.

El Departament d’Educació admet que les llistes no seran definitives fins al mes de setembre, un cop hagin pogut comptabilitzar totes les places alliberades per les renúncies de gent que ha aconseguit una plaça a un altre lloc. A hores d’ara, la conselleria ha recollit més de 1.000 renúncies procedents de persones que han obtingut una plaça a altres comunitats autònomes, generalment al País Valencià i les Illes Balears, i en té més de 400 pendents de valorar. “Anem incorporant les renúncies al concurs de mèrits per fer entrar a les places vacants gent que ara està a la llista d’espera. Per això deixem el termini obert fins a tenir la totalitat de les places del concurs de mèrit cobertes”, ha assegurat la secretaria general del Departament d’Educació, Patrícia Gomà, en una trobada amb periodistes.

La Marta, per la seva banda, assenyala que això provocarà que hi hagi molts aspirants que passin aquest tràngol de les oposicions “per a res”, ja que “al setembre potser entraran per mèrits un cop comprovades les llistes”. “Han fet simultanis els dos processos i hi ha hagut molt mala organització”, conclou. Una teoria que admet Educació, que accepta que és possible que algunes persones que facin el concurs d’oposicions d’aquest dissabte aconsegueixin plaça abans que es completi tot el procediment perquè hi accedeixin per mèrits. El Departament, però, al·lega que els ‘timmings’ que s’han fet servir són els més ajustats tenint en compte la brevetat del període en el qual poden operar –només poden fer-ho a l’estiu perquè la resta de l’any les escoles estan en marxa– i la “complexitat” que suposa coordinar-se amb la resta de comunitats autònomes.