El Govern rep 4.136 formularis pel caos a les oposicions d’estabilització

La Generalitat ha rebut 4.136 formularis d’afectats per les incidències durant les oposicions d’estabilització d’interins organitzades per una empresa externa, la majoria amb queixes sobre el retard en l’inici de les proves. En un comunicat, el Govern ha explicat que ha traslladat l’informe final sobre les incidències als sindicats en una reunió aquest dimecres, després de recollir les dades d’un formulari actiu entre el 2 i el 5 de maig.

L’executiu treballar per la rescissió de contracte

Les proves es repetiran l’1 i el 8 de juliol, i el Govern treballa per a rescindir el contracte amb l’empresa i reclamar-li una indemnització a compte de les “incidències greus” que es van produir durant les proves. La incidència més repetida en els formularis va ser el retard en les proves, amb un total de 3.928 queixes; la segona incidència més freqüent va ser que l’espai de les proves era inadequat (2.636).

Li segueixen les queixes sobre altres incidències –la majoria sobre mòbils i dispositius– (2.217), falta de vigilància (1.400), falta de models i de separació (1.292), sortides de l’aula no controlades (1.123), ús de dispositius electrònics (764) i falta d’enunciat (71). En les proves, celebrades el passat 29 d’abril, se celebraven 73 convocatòries per a un total de 1.821 places i 12.999 aspirants.

Reunions de seguiment

La Generalitat no ha rebut queixes via formulari sobre quatre d’aquestes convocatòries: no obstant això, considera que estan “afectades”, perquè les proves es van celebrar en aules en les quals sí que es van produir incidències. El Govern i els sindicats mantindran reunions periòdiques de seguiment de la repetició de les proves per a garantir la “màxima transparència i participació dels agents socials” en el procés.