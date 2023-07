Vox sobre Puigdemont: “El seu destí és entrar a presó”

L’eurodiputat i vicepresident d’Acció Política de Vox, Jorge Buxadé, ha carregat contra el president a l’exili, Carles Puigdemont, i ha assegurat que “el seu destí és entrar a presó” i considera que són el partit “indicat” per fer-ho possible. Aquestes han estat les declaracions de Buxadé després que ahir Puigdemont revelés en una entrevista que el PSOE li va oferir un indult a canvi d’entregar-se i passar un breu període a presó. Per l’eurodiputat ultra “no és notícia” que els socialistes actuïn d’aquesta manera perquè també “ho van fer amb la resta”, fent referència a la resta de polítics catalans que van passar un temps a presó arran de l’1-O. De fet, en aquest sentit, des de Vox consideren que els indults que els van concedir són “un dels majors escarnis” de la legislatura de Pedro Sánchez i diuen que els prohibiran “per motius polítics”.

Arran, també, de la pancarta que ha despenjat la Joventut Nacionalista de Catalunya (JNC) en suport a Puigdemont al passeig de la Castellana, a Madrid, l’eurodiputat ultradretà ha reafirmat la seva voluntat de fer un referèndum per “il·legalitzar els partits separatistes”. I no només això, en el seu programa electoral per al 23-J, els d’extrema dreta prometen recuperar els delictes de referèndum il·legal i sedició i endurir-ne les penes per anar en contra “la unitat, la sobirania d’Espanya i el patrimoni de tots els espanyols”.

Uns joves observen el líder de Vox, Santiago Abascal, durant el míting d’aquest dijous / ACN

Persecució al català

En el programa electoral del partit d’extrema dreta també prometen “garantir el dret a ser educat en espanyol” arreu del territori i asseguren que seran molt taxatius i “sancionaran durament” totes les escoles i autoritats educatives que “adoctrinin”, fent referència a l’escola catalana que, com han sentenciat moltes vegades, consideren que és un òrgan adoctrinador. Així doncs, el que venen a dir amb aquesta proposta és que es perseguirà l’educació en llengua catalana.