Puigdemont reapareix a Madrid en una pancarta a la Castellana

Carles Puigdemont ha reaparegut a Madrid en una pancarta al passeig de la Castellana. “Persistirem i guanyarem”, avisa la pancarta instal·lada per la Joventut Nacionalista de Catalunya (JNC) amb motiu de l’inici de la campanya electoral per al 23-J. En els últims dies, Puigdemont ha recuperat bona part del protagonisme que havia perdut els últims mesos. Les sentències del Tribunal General de la Unió Europea (TGUE) que l’han deixat sense immunitat l’han tornat a situar al centre del debat polític. I el president a l’exili no ho ha desaprofitat.

Junts també vol aprofitar la revifada de Puigdemont i ha engegat la campanya invocant la seva “moral de victòria” per intentar obtenir uns bons resultats. “Com diu el nostre president, el president legítim, el president legítim a l’exili, el president Puigdemont, a la trinxera s’hi va amb moral de victòria”, ha dit la cap de llista de Junts, Míriam Nogueras. Puigdemont ha avisat que no es deixarà desanimar per les sentències europees i ha desafiat tant el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena com la Moncloa. “No m’entregaré mai”, va dir aquest dijous durant una entrevista a RAC1, la primera que concedia a un mitjà català en més d’un any.

Bon dia, Madrid.



Persistim i guanyarem! pic.twitter.com/6XBAvdrr6z — Joventut Nacionalista de Catalunya (@JNCatalunya) July 7, 2023

Puigdemont incendia l’inici de campanya

El president a l’exili ha tornat a la primera plana mediàtica per la porta gran i ha recordat que emissaris del PSOE li van oferir un indult a canvi que s’entregués a la justícia espanyola. Les paraules de Puigdemont, que no eren noves, van encendre les hores prèvies a l’inici de la campanya electoral i van provocar reaccions a tots els despatxos de Madrid. El PP ho ha aprofitat per desgastar Pedro Sánchez i acusar-lo de tenir un “programa ocult” per mantenir-se a la Moncloa a qualsevol peu.

Per la seva banda, els socialistes han intentat para el cop com han pogut. “Sorprèn aquesta alineació de Puigdemont i del PP en aquesta estratègia de generar mentides i boles”, va dir la ministra de Transports, la catalana Raquel Sánchez. El president del govern va respondre que la credibilitat de Puigdemont “va marxar amb ell al maleter” del cotxe que el va portar a l’exili –tot i que la història ha estat àmpliament desmentida– i que la seva paraula “val el que val la seva DUI”.