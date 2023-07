Junts alerta contra el “vot inútil” al PSOE i invoca la “moral de victòria” de Puigdemont

“Els del PSOE diuen que són el vot útil, però s’ha demostrat que el vot útil per a Espanya és vot inútil per a Catalunya”. Amb aquest missatge, i invocant la “moral de victòria”, de Carles Puigdemont, els líders de Junts per Catalunya han obert la campanya electoral per al 23-J. Amb un míting als jardins de Palo Alto, al Poblenou de Barcelona –un espai que ha obligat el públic i els oradros a aguantar el que semblava l’inici d’un xàfec que després no ha anat a més–, els ponents han batallat, sobretot, contra l’abstenció i contra el temut vot dual, que pot portar potencials electors del seu espai a triar la papereta d’un partit d’abast estatal –el PSOE per via del PSC– davant l’amenaça d’un eventual govern del PP i Vox a la Moncloa. I, l’endemà de la sentència del TGUE que deixa, de moment, sense immunitat parlamentària Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí, l’esperit del president a l’exili ha estat invocat repetidament, malgrat que en aquest primer acte de campanya no hi ha participat directament. Hi serà, però, durant els pròxims dies, amb vídeos i connexions per videoconferència.

El públoc del primer acte de campanya de Junts per al 23-J, aguantant la pluja en la primera part de míting / Mireia Comas

Excepte Puigdemont, doncs, hi eren tots. La presidenta de Junts, Laura Borràs, el secretari general, Jordi Turull, el cap de llista al Senat, Antoni Castellà, i els caps de llista de cada demarcació: Marta Madrenas, de Girona, Isidre Gavín, de Lleida, i Josep Maria Cuset, de Tarragona. Tots han intervingut, la majoria han fet referències a Puigdemont i els que han hagut de parlar sota la pluja han pogut fer la broma que “Junts es mulla per Catalunya”.

“Hem caigut mil vegades i mil vegades ens hem aixecat”

Castellà ha estat el més èpic. Ha admès la derrota, “en una batalla, no en la guerra”, que representa per a l’independentisme la sentència d’ahir i ha recordat que, des de la guerra de Successió, els catalans “han caigut mil vegades i mil vegades s’han aixecat“. “Si avui som aquí, si hem pogut fer l’1-O, és gràcies a tots ells i no tenim dret a rendir-nos, i el 23-J hem de defensar això”, ha advertit. “Ahir vaig ser a Brussel·les i Puigdemont i Comín ens va demanar que transmetem que està serè i cal lluitar fins al final, necessitem rearmar-nos”, ha afegit. Com han fet altres ponents, ha subratllat que “no hi haurà cap investidura si no hi ha el reconeixement autodeterminació que va exercir el poble de Catalunya”, en el referèndum de l’1-O. I ha demanat: “Ompliu les urnes i doneu-nos el poder per poder dir ja n’hi ha prou”, ha conclòs, esmentant el lema de campanya.

Turull demana no deixar-se “enganyar” per la crida del PSOE al vot contra PP i Vox

En el seu torn, Turull ha continuat amb l’artilleria contra el PSOE. “Venen els socialistes amb l’espantall del PP i de Vox, dient que tindrem un retrocés en els drets. De quins drets parlen? Del dret que ens espiïn? Del seu dret a relativitzar la claveguera de l’Estat? A perseguir-nos? Com poden abanderar la democràcia quan la trepitgen cada vegada que volen?”, ha etzibat. I ha conclòs que “s’ha demostrat que el vot útil per a Espanya és vot inútil per a Catalunya”. “Si algú es deixa enganyar per això del vot útil s’atreviran encara més”, ha avisat.

Tot i centrar-se en la batalla contra l’abstenció i contra la polarització que pot portar votes al PSC, Turull també ha llançat un dard a ERC quan ha arribat el moment de presentar la cap de llista, Míriam Nogueras, que ja és l’actual portaveu de Junts al Congrés. “La Míriam ha estat una veu incansable i insubornable, no ha blanquejat les barbaritats de l’Estat com segons qui. I ha estat la veu que recordat els exiliats i no la veu que parlava dels James Bond”, ha dit en referència a una polèmica frase del portaveu republicà Gabriel Rufián, que repeteix com a candidat. “Jo no soc de grans frases literàries, prefereixo les frases fetes, que recullen la saviesa popular. Per això us dic que un milió de formigues poden tombar un element anem a buscar aquest milió de formigues, aquest milió de paperetes”, ha rematat.

Míriam Nogueras assegura que Junts és “l’únic” partit que pot dir que “cap vot es regalarà”

Nogueras, que ha tancat l’acte, s’ha referit de seguida a Puigdemont. Al cap i a la fi, és la seva candidata, la que va estalviar-se el duel amb Jaume Giró en les primàries perquè el president a l’exili va fer que l’exconseller d’Economia desistís. “Com diu el nostre president, el president legítim, el president legítim a l’exili, el president Puigdemont, a la trinxera s’hi va amb moral de victòria”, ha reclamat.

Després de passar els últims anys al Congrés, amb una relació força tensa amb Rufián, Nogueras ha estat la que més clarament s’ha referit a la política de confrontació amb l’Estat que defensa, a diferència de la d’ERC, encara que no ha esmentat obertament els republicans, com tampoc ho ha fet Turull, per allò de no donar ales al rival. “Som els únics en condicions d’afirmar que cap vot custodiat per nosaltres es regalarà, i menys a canvi de res”, ha garantit.

Nogueras s’ha mostrat agosarada quan ha assegurat, en referència a l’Estat: “Estan espantats perquè Junts pot ser determinant al Congrés. Feia molt temps que Cataunya no feia respecte”, ha advertit. I ha tornat a marcar diferències amb ERC: “Som els que posarem el preu més alt als vots custodiats, no farem de palanganeros de cap govern. Si depèn de nosaltres tot canviarà, el ja n’hi ha prou no és un eslògan buit, està fonamentat amb dades que afecten tothom, no només els que tenim una estelada al balcó”, ha afegit. Entre aquestes dades, el 35% d’execució pressupostària de l’Estat a Catalunya el 2021 –184% a Madrid.