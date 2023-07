Junts alerta contra el «voto inútil» al PSOE

«Los del PSOE dicen que son el voto útil, pero se ha demostrado que el voto útil para España es voto inútil para Cataluña». Con este mensaje, e invocando la «moral de victoria», de Carles Puigdemont, los líderes de Junts por Cataluña han abierto la campaña electoral para el 23-J. Con un mitin a los jardines de Palo Alto, en el Poblenou de Barcelona –un espacio que ha obligado el público y los oradores a aguantar el que parecía el inicio de un aguacero que después no ha ido además–, los ponentes han batallado, sobre todo, contra la abstención y contra el temido voto dual, que puede llevar potenciales electores de su espacio a elegir la papeleta de un partido de alcance estatal –el PSOE por vía del PSC– ante la amenaza de un eventual gobierno del PP y Vox a la Moncloa. Y, el día siguiente a la sentencia del TGUE que deja, de momento, sin inmunidad parlamentaria Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí, el espíritu del presidente al exilio ha sido invocado repetidamente, a pesar de que en este primer acto de campaña no ha participado directamente. Será, pero, durante los próximos días, con videos y conexiones por videoconferencia.

Lo públoc del primer acto de campaña de Juntos para el 23-J, aguantando la lluvia en la primera parte de mitin / Mireia Comas

Excepto Puigdemont, pues, estaban todos. La presidenta de Junts, Laura Borràs, el secretario general, Jordi Turull, la cabeza de lista en el Senado, Antoni Castellà, y las cabezas de lista de cada demarcación: Marta Madrenas, de Girona, Isidre Gavín, de Lleida, y Josep Maria Cuset, de Tarragona. Todos han intervenido, la mayoría han hecho referencias a Puigdemont y los que han tenido que hablar bajo la lluvia han podido hacer la broma que «Junts se moja por Cataluña».

«Hemos caído mil veces y mil veces nos hemos levantado»

Castellano ha sido lo más épico. Ha admitido la derrota, «en una batalla, no en la guerra», que representa para el independentismo la sentencia de ayer y ha recordado que, desde la guerra de Sucesión, los catalanes «han caído mil veces y mil veces se han levantado«. «Si hoy somos aquí, si hemos podido hacer el 1-O, es gracias a todos ellos y no tenemos derecho a rendirnos, y el 23-J tenemos que defender esto», ha advertido. «Ayer estuve en Bruselas y Puigdemont y Comín nos pidió que transmitamos que está sereno y hay que luchar hasta el final, necesitamos rearmarnos», ha añadido. Cómo han hecho otros ponentes, ha subrayado que «no habrá ninguna investidura si no hay el reconocimiento autodeterminación que ejerció el pueblo de Cataluña», en el referéndum del 1-O. Y ha pedido: «Llenad las urnas y dadnos el poder para poder decir basta», ha concluido, mencionando el lema de campaña.

Turull pide no dejarse «engañar» por el llamamiento del PSOE al voto contra PP y Vox

En su turno, Turull ha continuado con la artillería contra el PSOE. «Venden los socialistas con el espantajo del PP y de Vox, diciendo que tendremos un retroceso en los derechos. ¿De qué derechos hablan? ¿Del derecho que nos espíen? ¿De su derecho a relativizar la cloaca del Estado? ¿A perseguirnos? Cómo pueden abanderar la democracia cuando la pisan cada vez que vuelan?», ha espetado. Y ha concluido que «se ha demostrado que el voto útil para España es voto inútil para Cataluña». «Si alguien se deja engañar por eso del voto útil se atreverán todavía más», ha avisado.

A pesar de centrarse en la batalla contra la abstención y contra la polarización que puede llevar votas al PSC, Turull también ha lanzado un dardo a ERC cuando ha llegado el momento de presentar la jefa de lista, Míriam Nogueras, que ya es el actual portavoz de Juntos en el Congreso. «La Míriam ha sido una voz incansable e insobornable, no ha blanqueado las barbaridades del Estado como según quién. Y ha sido la voz que recordado los exiliados y no la voz que hablaba de James Bond», ha dicho en referencia a una polémica frase del portavoz republicano Gabriel Rufián, que repite como candidato. «Yo no soy de grandes frases literarias, prefiero las frases hechas, que recogen la sabiduría popular. Por eso os digo que un millón de hormigas pueden tumbar un elemento vayamos a buscar este millón de hormigas, este millón de papeletas», ha rematado.

Míriam Nogueras asegura que Junts es «el único» partido que puede decir que «ningún voto se regalará»

Nogueras, que ha cerrado el acto, se ha referido enseguida a Puigdemont. Al fin y al cabo, es su candidata, la que se ahorró el duelo con Jaume Giró en las primarias porque el presidente al exilio hizo que el ex consejero de Economía desistiera. «Cómo dice nuestro presidente, el presidente legítimo, el presidente legítimo al exilio, el presidente Puigdemont, a la trinchera se va con moral de victoria», ha reclamado.

Después de pasar los últimos años en el Congreso, con una relación bastante tensa con Rufián, Nogueras ha estado la que más claramente se ha referido a la política de confrontación con el Estado que defiende, a diferencia de la de ERC, aunque no ha mencionado abiertamente los republicanos, como tampoco lo ha hecho Turull, por aquello de no dar alas al rival. «Somos los únicos en condiciones de afirmar que ningún voto custodiado por nosotros se regalará, y menos a cambio de nada», ha garantizado.

Nogueras se ha mostrado osada cuando ha asegurado, en referencia en el Estado: «Están asustados porque Juntos puede ser determinante en el Congreso. Hacía mucho tiempo que Catalunya no hacía respeto», ha advertido. Y ha vuelto a marcar diferencias con ERC: «Somos los que pondremos el precio más alto a los votos custodiados, no haremos de palanganeros de ningún gobierno. Si depende de nosotros todo cambiará, lo basta ya no es un eslogan vacío, está fundamentado con datos que afectan todo el mundo, no solo los que tenemos una estelada al balcón», ha añadido. Entre estos datos, el 35% de ejecución presupuestaria del Estado en Cataluña el 2021 –184% a Madrid.