Puigdemont entra en campanya i aposta per revertir tots els pactes amb el PSC

Carles Puigdemont ha fet una crida a l’independentisme per recuperar la unitat d’acció després del 23-J i ha apostat per “revertir tots els pactes amb el PSC”. En una entrevista a RAC1, el president català a l’exili considera un “error” haver donat tant poder als socialistes i ha situat l’inici de les desconfiances entre Junts i ERC en els pactes de govern que els republicans van tancar amb el PSC a Sant Cugat i Figueres després de les municipals del 2019.

“L’independentisme no hauria de pactar amb el PSC”, ha insistit Puigdemont, que considera que ERC es va esforçar més per pactar els pressupostos amb els socialistes que per fer complir l’acord d’investidura amb Junts. No ha dit res, en canvi, del pacte de Junts amb el PSC per governar quatre anys a la Diputació de Barcelona que enguany no reeditaran després de l’operació Collboni a l’Ajuntament de Barcelona.

El president Carles Puigdemont, al Parlament Europeu, pendent de les prejudicials que demà ha d’aclarir el TJUE/EP

Relació freda amb ERC i avís sobre Pedro Sánchez

Puigdemont ha reconegut que els ponts amb ERC malmesos i que només té una relació més o menys fluida amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès. Amb Oriol Junqueras fa un any que no hi ha parla i amb Marta Rovira es va intercanviar l’últim missatge a l’octubre del 2021. Puigdemont creu que l’estratègia negociadora dels republicans no ha funcionat i ha advertit que desconfia de les promeses de Pedro Sánchez. “Li compraria un cotxe de segona mà?”, ha dit.

El president a l’exili considera que els indults i la reforma del Codi Penal no serviran per resoldre el conflicte català, que no podrà tornar a la via política fins que hi hagi una amnistia. Aquest és el primer pas abans de poder iniciar una “negociació política d’alt nivell” amb l’estat, on és indiferent si governa el PP o el PSOE. “No vull negociar amb el govern d’Espanya, vull negociar amb l’Estat”, ha afirmat.

Respecte a la crida a l’abstenció que fan certs sectors de l’independentisme, Puigdemont ha considerat que és una mala estratègia. “No veig el camí de la independència a través de l’abstenció”, ha advertit. L’eurodiputat ha lamentat que hi ha gent que, tenint la possibilitat de votar prefereixi quedar-se a casa. “Jo que no puc, voldria votar”, ha dit. També ha avisat que mesurar les causes que porten a l’abstenció és complicat.