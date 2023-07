La CUP critica que Sumar “enterri” l’autodeterminació de Catalunya

La CUP ha donat el tret de sortida a la cursa electoral per a les eleccions del 23 de juliol aprofitant per carregar la decisió de la candidata de Sumar, Yolanda Díaz, d’excloure un referèndum de Catalunya del seu programa electoral. La formació anticapitalista considera que la decisió de Díaz “enterra definitivament l’autodeterminació” i esborri el “referèndum” de la seva proposta, ja que aquesta és una de les claus que va fer els comuns guanyessin dues eleccions al Congrés a Catalunya.

Els retrets, però, no només han anat cap a Sumar. El cap de llista al Congrés dels cupaires, Albert Botran, ha centrat la seva intervenció criticant les “males polítiques dels socialistes”, unes polítiques que considera que “són un perill pel clima, per la llengua i pels drets socials”. Per Botran l’única solució viable per Catalunya és assolir la independència de Catalunya, ja que valoren que continuar arribant a acords amb el partit socialista només basteix “un model de país totalment obsolet”.

El candidat de la CUP per Barcelona, Albert Botran, a la plaça d’Eivissa, del barri d’Horta, a Barcelona / ACN

En aquest sentit, de fet, els cupaires han parlat de “males polítiques” dels socialistes fent referència a l’ampliació de l’aeroport i l’autovia B-40 entre Terrassa i Sabadell. Unes polítiques de les quals consideren responsable el líder del PSC a Catalunya, Salvador Illa, i l’acusen de fer gala d’un “negacionisme climàtic a l’altura de PP i de Vox”. Una responsabilitat, però, que no repercuteix estrictament als socialistes, ja que els cupaires recorden que ERC va pactar amb ells els pressupostos, acceptant així, doncs, aquestes “males polítiques”.

Frenar les dretes

Durant la seva intervenció, la número 2 dels anticapitalistes per Barcelona, Laura Vega, ha explicat que el seu objectiu per aquestes eleccions és “captar el vot que no accepta la resignació” per frenar les dretes: “Si guanya el PP, guanya Vox i guanya Desokupa”, és a dir, que si les dretes entressin a la Moncloa, segons consideren els anticapitalistes, el govern espanyol estaria ocupat per “matons que porten vestit i corbata”.