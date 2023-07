Junts critica l’estratègia d’ERC a Madrid: “Estem pitjor que fa 4 anys”

Junts per Catalunya ha aprofitat el primer dia sencer de campanya electoral per carregar contra l’estratègia que ha fet servir Esquerra Republicana els últims quatre anys per dialogar amb Madrid. Descontents amb els resultats, els juntaires es proposen com la solució per canviar el rumb independentista amb què s’estableix conversa amb la Moncloa: “Ha estat un fracàs”, sentencia la cap de llista de Junts al Congrés, Míriam Nogueras. De fet, Nogueras ha anat un pas més enllà i considera que “Catalunya està pitjor avui en dia que fa quatre anys”: “L’estratègia d’ERC ha estat un fracàs. No ho dic jo. Ho diuen els números. El resultat és zero”, etziba.

Després que els republicans demanessin formar un “dic de contenció” independentista per frenar les dretes espanyoles aquest 23-J durant el seu primer acte de campanya, avui el secretari general del partit, Jordi Turull, ha carregat amb força contra el cap de llista al Congrés dels republicans, Gabriel Rufián. Turull l’acusa de “parlar com a independentista aquí i fer de ‘podemita’ allà”. De fet, el secretari general ha volgut anar més enllà i ha retret al candidat republicà que hagi “insultat” i “fet mofa” dels exiliats: “Per cada tres floretes que ha llançat a Pedro Sánchez o Irene Montero, ha dedicat un insult al president Puigdemont”.

El secretari general de Junts, Jordi Turull, en un acte a La Garriga / ACN

Contra l’abstencionisme

L’únic punt en el qual han coincidit els actes dels republicans i els juntaires d’aquesta tarda és en animar als catalans a omplir les urnes per lluitar contra l’abstencionisme. “Catalunya s’hi juga molt en aquestes eleccions”, sentencia l’alcaldessa de La Garriga, Meritxell Budó: “Que no es pensin que per no anar a votar aquestes cadires quedaran buides. S’ompliran d’unionistes que no treballaran per Catalunya”, conclou l’antiga titular del Departament de Presidència.