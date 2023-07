Cambrils ja té Ajuntament després de vint dies de retard

Després de vint dies de retard i un llarg periple judicial, Cambrils ja té Ajuntament. La llista més votada a les eleccions municipals del 28 de maig, Nou Moviment Ciutadà (NMC), va presentar diversos recursos per intentar frenar que el socialista Alfredo Clúa, recolzat per altres partits, es convertís en el nou alcalde del municipi del Baix Camp. Uns recursos, però, que no han arribat a bon port, ja que aquest divendres Clúa ha aixecat la vara de batlle amb el suport d’ERC, Junts i En Comú Podem, amb qui governarà els pròxims quatre anys.

Un acord que el nou alcalde considera que és “legítim” perquè representa la voluntat de quatre partits polítics del municipi. De la mateixa manera que Clúa ho veu així, però, el candidat de la formació independent i exalcalde, Oliver Klein, considera que es tracta d’un govern forjat a partir d’un “pacte de perdedors”.

L’exalcalde de Cambrils i actual cap de l’oposició, Oliver Klein, durant la sessió plenària d’aquest divendres / ACN

La celebració del ple d’investidura ha estat carregat de tensió des del primer moment fins que Clúa ha rebut la vara. De fet, just abans de l’inici del ple, una vintena de persones s’han concentrat a l’exterior de la casa de la vila per mostrar el seu rebuig davant l’entrada de Vox al consistori, ja que precisament els dos regidors de la formació d’extrema dreta han estat els encarregats de constituir la mesa d’edat i fer el recompte dels vots dels 21 regidors que formaran part del consistori.

11 vots a favor

Clúa s’ha convertit en alcalde amb 11 vots a favor, és a dir, la majoria absoluta. Tenint en compte com s’han desenvolupat els tràmits i la temporalitat dels actes, el nou batlle ha fet una crida a la “serenor política” per encarar de la millor manera el mandat. Segons l’acord al qual han arribat les formacions, Clúa ocuparà el càrrec durant els pròxims tres anys, mentre que la republicana Camí Mendoza recuperarà l’alcaldia l’últim any de mandat.