Junts critica la estrategia de ERC a Madrid: «Estamos peor que hace 4 años»

Junts por Cataluña ha aprovechado el primer día entero de campaña electoral para cargar contra la estrategia que ha usado Esquerra Republicana los últimos cuatro años para dialogar con Madrid. Descontentos con los resultados, los juntaires se proponen como la solución para cambiar el rumbo independentista con que se establece conversación con la Moncloa: «Ha sido un fracaso», sentencia la jefa de lista de Juntos en el Congreso, Míriam Nogueras. De hecho, Nogueras ha ido un paso más allá y considera que «Cataluña está peor hoy en día que hace cuatro años»: «La estrategia de ERC ha sido un fracaso. No lo digo yo. Lo dicen los números. El resultado es cero», espeta.

Después de que los republicanos pidieran formar un «dique de contención» independentista para frenar las derechas españolas este 23-J durante su primer acto de campaña, hoy el secretario general del partido, Jordi Turull, ha cargado con fuerza contra la cabeza de lista en el Congreso de los republicanos, Gabriel Rufián. Turull lo acusa de «hablar como independentista aquí y hacer de ‘podemita’ allá». De hecho, el secretario general ha querido ir más allá y ha reprochado al candidato republicano que haya «insultado» y «hecho mofa» de los exiliados: «Por cada tres requiebros que ha lanzado a Pedro Sánchez o Irene Montero, ha dedicado un insulto al presidente Puigdemont».

El secretario general de Juntos, Jordi Turull, en un acto en La Garriga / ACN

Contra el abstencionismo

El único punto en el cual han coincidido los actos de los republicanos y los juntaires de esta tarde es al animar a los catalanes a llenar las urnas para luchar contra el abstencionismo. «Cataluña se juega mucho en estas elecciones», sentencia la alcaldesa de La Garriga, Meritxell Budó: «Que no se piensen que por no ir a votar estas sillas quedarán vacías. Se llenarán de unionistas que no trabajarán por Cataluña», concluye la antigua titular del Departamento de Presidencia.