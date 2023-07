La redacció de Catalunya Ràdio rebutja Ustrell: “Prou d’externalitzar”

L’arribada de Ricard Ustrell a ‘El Matí de Catalunya Ràdio’ no ha fet cap mena de gràcia a la redacció d’informatius de l’emissora pública de Catalunya. Una setmana i mitja després que s’anunciés que el periodista de Sabadell prendrà les regnes del vaixell insígnia de la ràdio, els seus treballadors han mostrat la seva preocupació per la deriva de la directiva que, a parer seu, externalitza massa programes de la graella, com Crims, El Suplement, o XL.

En un comunicat publicat aquest divendres, el comitè d’empresa i el Consell Professional de Catalunya Ràdio han mostrat “la seva preocupació” per aquestes externalitzacions i reclamen que no volen “convertir-se en residuals” dins de la mateixa emissora. Alhora, han assegurat que “tot plegat atempta contra la funció que han de tenir els mitjans públics de la Generalitat”. En aquesta línia també han demanat a la direcció, encapçalada per Jordi Borda que exposi “obertament” quin és “el camí de futur que tenen dissenyat i quin paper han reservat als professionals de Catalunya Ràdio”. Per acabar, la redacció de la ràdio han assegurat que “som i continuarem sent el múscul que fa funcionar la ràdio des de fa quaranta anys”.

‼️ Comunicat del Comitè d'Empresa i del Consell Professional de Catalunya Ràdio: @ConsellProfCR pic.twitter.com/ciN2q5XceY — Comitè d'empresa CR (@ComiteCR) July 7, 2023

Renovar-se o morir

Si recordem la nota de premsa de Catalunya per anunciar l’arribada de Ricard Ustrell a la franja matinal de la ràdio pública, s’assegurava que naixia de la “voluntat de la direcció de renovar la graella i donar un nou impuls a l’oferta de continguts de l’emissora pública per fer-la més competitiva”. La nota també aplaudia que Ustrell sigui més jove que Laura Rosel, que aquest divendres es va acomiadar de l’emissora reclamant que ha faltat “una aposta més ferma” per part de la direcció. Tot i aquests aplaudiments, els informatius de Catalunya Ràdio lamenten que a partir d’ara el programa matinal estarà íntegrament realitzat per un equip extern i poca presència tindran els periodistes de la plantilla.

En aquell mateix anunci, Ustrell va assegurar que de cara a la pròxima temporada “farem ràdio en moviment, sortint de l’estudi per ser allà on calgui, sent flexibles, seguint l’actualitat i els interessos de cada territori”. A més, va afegir que volen que el programa sigui “original” i que tingui “una marcada aposta digital”, així com que cada matí passin “coses diferents”.

Tot i aquest aire de frescor, cal recordar que Ustrell no serà la veu que despertarà Catalunya cada dia, ja que presentarà el programa de dilluns a dijous, mentre que els divendres hi haurà una altra veu. Al capdavant del programa hi trobarem una altra persona perquè el periodista de Sabadell, com ja va fer amb el Planta Baixa, el divendres farà festa per preparar ‘Col·lapse’.