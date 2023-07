El PSC acusa Feijóo de decidir sobre la taula de diàleg “perquè ho diu Vox”

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, assegura que Feijóo ha rectificat la seva posició en vers la taula de diàleg amb la Generalitat “perquè li ha dit Vox”. Aquest matí, el candidat dels populars havia dit en una entrevista a El Periódico que no estava en contra d’una taula de diàleg si ja estava construïda, però al cap d’unes hores, des del Partit Popular se n’han desdit i han assegurat que Feijóo “desactivaria” aquest espai de conversa si acabés presidint la Moncloa. En aquest sentit, doncs, la cap de llista del PSC, Meritxell Batet, ha dit que “Feijóo diu i es desdiu”: “El que li passa és que no sap què vol fer amb Espanya ni amb Catalunya. El PP no pot governar Espanya perquè no entén Catalunya”.

Seguint en aquesta línia, Illa li ha demanat que es decideixi sobre el posicionament que adopta envers el diàleg i l’ha criticat per haver volgut donar “lliçons sobre el valor de la paraula”: “Ha rectificat perquè li ho han dit els de Vox. La seva política de Catalunya serà la de Vox, no? Perquè li diuen què ha de fer!”, etziba. En referència a la possible presència de l’extrema dreta al govern espanyol després dels comicis del juliol, Batet ha advertit que Espanya i Catalunya “perden el prestigi” quan es posa al capdavant d’institucions presidents de parlaments autonòmics de Vox “que es declaren antiavortistes o negacionistes del canvi climàtic”.

La candidata del PSC el 23-J, Meritxell Batet, davant d’un cartell amb el lema del partit per la campanya / ACN

Jugar en una altra lliga

Salvador Illa ha volgut desmarcar-se de les picabaralles que estan protagonitzant Junts i ERC retraient-se les estratègies independentistes emprades els darrers anys, i considera que els socialistes juguen en una altra lliga aquestes eleccions. “Només importa si presidirà el govern espanyol Sánchez o Feijóo”, assegura, afegint que les “batalletes” entre els partits independentistes “per veure qui dels dos queda primer” no tenen cap mena de rellevància.