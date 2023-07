El PSC acusa Feijóo de decidir sobre la mesa de diálogo «según dice Vox»

El primer secretario del PSC, Salvador Illa, asegura que Feijóo ha rectificado su posición en verso la tabla de diálogo con la Generalitat «porque le ha dicho Vox». Esta mañana, el candidato de los populares había dicho en una entrevista en El Periódico que no estaba en contra de una tabla de diálogo si ya estaba construida, pero al cabo de unas horas, desde el Partido Popular se han desdicho y han asegurado que Feijóo «desactivaría» este espacio de conversación si acabara presidiendo la Moncloa. En este sentido, pues, la jefa de lista del PSC, Meritxell Batet, ha dicho que «Feijóo dice y se desdice»: «El que le pasa es que no sabe qué quiere hacer con España ni con Cataluña. El PP no puede gobernar España porque no entiende Cataluña».

Siguiendo en esta línea, Isla le ha pedido que se decida sobre el posicionamiento que adopta hacia el diálogo y lo ha criticado por haber querido dar «lecciones sobre el valor de la palabra»: «Ha rectificado porque se lo han dicho los de Vox. ¿Su política de Cataluña será la de Vox, no? Porque le dicen qué tiene que hacer!», espeta. En referencia a la posible presencia de la extrema derecha al gobierno español desprendido de los comicios de julio, Batet ha advertido que España y Cataluña «pierden el prestigio» cuando se pone al frente de instituciones presidentes de parlamentos autonómicos de Vox «que se declaran antiabortistas o negacionistas del cambio climático».

La candidata del PSC el 23-J, Meritxell Batet, ante un cartel con el lema del partido por la campaña / ACN

Jugar en otra liga

Salvador Illa ha querido desmarcarse de los rifirrafes que están protagonizando Juntos y ERC reprochándose las estrategias independentistas empleadas los últimos años, y considera que los socialistas juegan en otra liga estas elecciones. «Solo importa si presidirá el gobierno español Sánchez o Feijóo», asegura, añadiendo que las «batallitas» entre los partidos independentistas «para ver quién de los dos queda primero» no tienen ningún tipo de relevancia.