La jutgessa demana una nova pròrroga del cas Volhov perquè no troba proves

La causa Volhov, que investiga la suposada trama civil i mercantil del Procés, està en fase d’eternitzar-se. La substituta del jutjat d’instrucció 1 de Barcelona, Antonia Coscollola, que supleix l’històric magistrat Joaquín Aguirre, ha demanat a les acusacions que es pronunciïn sobre una nova pròrroga d’instrucció per sis mesos més, que començaria el pròxim 29 de juliol. Un nou perllongament de la causa, en aquest cas de la peça separada número 2, que investiga les relacions de Xavier Vendrell amb l’empresa Events i la seva possible relació amb el finançament i la logística del Tsunami Democràtic.

Si aquesta pròrroga s’accepta, la causa superarà els tres anys des de la ràtzia de detencions de l’octubre del 2020 i des que es va aixecar el secret de sumari. En aquell moment, la instrucció ja venia de lluny després de mesos d’intervencions telefòniques, balises, seguiments i peticions rogatòries internacionals de documentació. De fet, la Volhov és una causa que emergeix de l’operació Estela, una altra macrocausa amb nou peces separades de les quals ja se n’han arxivat set.

Sis mesos més i l’Audiència Nacional s’ho treu de sobre

En la providència judicial, a la qual ha tingut accés El Món i signada el passat 26 de juny, la instructora demana al ministeri fiscal i a les parts personades que, en un termini de tres dies, manifestin el seu parer sobre aquesta nova pròrroga. Una sol·licitud de més temps que fonts judicials motiven per dues qüestions. Per una banda, el col·lapse de la instrucció arran de la ingent documentació que els investigadors de la Guàrdia Civil van recollir de tots els investigats. I, per una altra, la situació complicada del jutjat i de la causa: el representant del ministeri fiscal ha canviat i el jutge –ara de baixa i substituït– ja havia necessitat una altra magistrada de suport, que tenia des del setembre de 2022, atorgada per Carlos Lesmes en els seus darrers dies com a president del Consell General de l’Estat.

A més, aquesta instrucció de la peça número 2 ha rebut un seriós revés per part de la Unitat Central Especial de la Prefectura d’Informació de la Guàrdia Civil, que ha instruït la causa del Tsunami Democràtic al jutjat central d’instrucció número 6 de l’Audiència Nacional, les famoses diligències 85/2019. En l’informe, batejat com a ‘8’ i al qual ha tingut accés El Món, els investigadors de l’institut armat admeten que “no han trobat cap informació d’interès respecte de Tsunami Democràtic”, després d’analitzar 26 telèfons mòbils, tauletes, llapis de memòria, ordinadors i discs durs confiscats l’octubre de 2020.

Informe dels serveis d’informació de la Guàrdia Civil sobre Events en el marc de la Volhov/QS

Cap evidència

Així, la investigació forense, que ha requerit el suport dels spyware de la israeliana Cellebrite, conclou que no s’ha descobert cap relació dels empresaris d’Events amb la plataforma que va esperonar les protestes per la sentència del Procés, Tsunami Democràtic, ni amb cap altra plataforma independentista. És més, tampoc han trobat cap evidència dels delictes pels quals suposadament estan investigant com prevaricació, malversació, tràfic d’influències i blanqueig de capitals. Una dura sotragada per a la instrucció que se segueix a Barcelona, on encara la Unitat de la Policia Judicial de la Guàrdia Civil continua les perquisicions en el marc de la Volhov, analitzant la documentació comptable de l’empresa i de la que encara no s’ha realitzat cap informe ni atestat.

Ara com ara, a la vista dels resultats de la investigació de la Volhov sobre la relació dels principals encausats –els empresaris Xavier Vendrell, David Madí i Oriol Soler i el cap de l’oficina del president Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay–, la Fiscalia de l’Audiència Nacional ha fet una primera lectura del sumari i sospesa tornar la causa a Barcelona perquè no hi veu prou entitat en els indicis recollits per plantejar una causa per un suposat delicte terrorista, tal com apuntaven les primeres perquisicions. En tot cas, el passat mes de juny, la fiscalia reconeixia que el jutge Manuel García Castellón, instructor de la causa, encara no els havia donat trasllat per manifestar-se. En aquest context, fonts del ministeri públic, asseguraven a El Món que, un cop el jutge ho ordeni, en faran l’informe i serà aleshores quan “s’inclini per una postura”. Sia com sia, la causa Volhov va per llarg. De fet, la seva causa mare ja porta en dansa des de principis de 2016.