Vilagrà presumeix d’una jornada d’oposicions “exemplar”

La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, ha qualificat la jornada d’oposicions de la Generalitat d’aquest dissabte “d’exemplar”. A més, ha recordat que aquest “superdissabte” ha convocat 9.500 aspirants al servei públic, dels quals s’han presentat un 78%. “La jornada s’ha desenvolupat amb exemplaritat i sense incidències”, ha reblat la consellera, després que les irregularitats marquessin l’última convocatòria del passat 29 d’abril, que va obligar a repetir les proves. La consellera també ha anunciat que a finals d’any faran noves convocatòries d’oposicions per “reforçar els serveis públics i tenir una administració pública d’avantguarda”. De fet, el Govern té pendent de convocar fins a 20.000 places, que ja es van aprovar per un acord de Govern.

Vilagrà ha exposat que les proves, tant la d’aquest dissabte com la de dissabte passat, s’han fet “amb un temps rècord” i recorda que 50.000 persones han pogut concórrer a uns exàmens d’estabilització. “És una xifra molt important que s’ha fet amb molt poc temps de marge”, ha destacat la consellera, tot afirmant que “la catalana ha estat l’única administració que ha estat capaç de fer tants exàmens amb tants aspirants en tan poc temps”.

La consellera de Presidència també ha volgut recordar que les xifra de temporalitat a la Generalitat es troba al 35,5% i ha lamentat que es tracti d’una de les administracions “amb una temporalitat més important”. Amb aquests exàmens, ha assegurat, “donarem tranquil·litat als servidors públics, que abans d’acabar l’any ja sabran si tenen la plaça consolidada”.

Hi haurà més convocatòries

Vilagrà ha aprofitat la valoració de la jornada d’aquest dissabte per anunciar que a finals d’any es faran noves convocatòries d’oposicions per “reforçar els serveis públics de la Generalitat i tenir una administració pública d’avantguarda”. “Necessitem un capital humà format i amb nous perfils”, ha apuntat. En aquest sentit, ha explicat que seran convocatòries d’àmbits molt diversos encara que no se sap quantes places es convocaran. L’únic que se sap fins ara és que s’inclouran dins de les 20.000 places que ja estan anunciades i aprovades per acord de Govern i que “s’aniran esglaonant” els pròxims mesos.

Les proves d’aquest dissabte s’han fet en 294 aules de 14 seus diferents de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona. Per les proves d’aquest dissabte s’han constituït 36 tribunals formats per 154 membres. En total, s’han preparat 82 models d’examen per als dos exercicis de proves que es realitzen tenint en compte que cada procés té un exercici teòric i un de pràctic. A Barcelona hi havia 6.599 persones cridades a examinar-se, a Girona 878, a Lleida 998 i a Tarragona 1.110.

Procediment per danys patrimonials i morals

Les proves d’aquest dissabte i les del dissabte 1 de juliol són una repetició dels exàmens del passat 29 d’abril, en què es van detectar diverses irregularitats. Vilagrà ha recordat que l’empresa Cegos no va complir “cap dels compromisos establerts” i, per això, la Generalitat va rescindir el contracte. També ha dit que tenen obert un procediment per “danys patrimonials i morals” a la mateixa administració de la Generalitat i que el procés “segueix el seu curs”. “L’empresa va presentar al·legacions i nosaltres també farem el que calgui per tancar aquest procediment i rescabalar-nos de tot el dany que ha causat, tant a la Generalitat com també a totes les persones que es van presentar”, ha subratllat la consellera.