Turquia aixeca el veto a Suècia per entrar a l’OTAN

Turquia ha confirmat l’aixecament al bloqueig que havia posat sobre Suècia per evitar que entrés a l’OTAN, motiu pel qual ja podra passar a ser país membre. Així ho ha confirmat fa poc minuts el secretari general aliat, Jens Stoltenberg, després de reunir-se amb Suècia abans que comenci la cimera de Vilna dels pròxims dies. El president turc, Recep Tayyip Erdogan, ha decidit aixecar el bloqueig que havia imposat després de mantenir una reunió amb el primer ministre suec, Ulf Kristersson. Tots dos han tancat un acord pel qual Estocolm ja es podrà unir a l’organització militar: “És un pas històric que beneficia a la seguretat de tots en aquest moment”, asseguren.

Aquest pas arriba 14 mesos després d’iniciar el seu procés al costat de Finlàndia, que ja va ser acceptada pels aliats com el 31è membre de l’OTAN l’abril passat, després de sortejar el veto turc. Stoltenberg feia mesos que destacava els “importants passos” donats per Estocolm per a reforçar la seva cooperació amb Turquia en matèria de terrorisme. I, després d’exigir aquest matí a Unió Europea que “aplani el camí” de Turquia per entrar al club europeu a canvi de no vetar l’entrada de Suècia a l’OTAN, la situació s’ha desencallat.

El secretari general de l’OTAN, Jens Stoltenberg, en la roda de premsa posterior a la cimera extraordinària entre els líders de l’OTAN, el G7, i la UE | ACN (Marta Vidal)

Excepte Turquia i Hongria, la resta d’aliats ja han ratificat el seu vistiplau a l’entrada de Suècia. Budapest està pendent d’Ankara, així que l’ampliació depèn exclusivament d’Erdogan. Després que el president turc deixés clara la seva posició per donar el vistiplau a l’hora d’entrar Suècia, i acabar garantint el seu suport, Erdogan segueix remarcant la seva posició: “Gairebé tots els països membres de l’OTAN són membres de la Unió Europea”, sentencia i recorda que a ells els “han mantingut a la porta de la UE durant més de 50 anys”.

“L’abans possible”

Un dels motius que apressa l’entrada de Suècia dins l’OTAN és “protegir el Bàltic” davant de Rússia, a qui veuen com “l’amenaça més directa” a la seva seguretat. “Realment canviarà la presència de l’OTAN a la regió”, apunta Stoltenberg. Així doncs, tot i les declaracions del secretari general, caldrà esperar si Erdogan compleix amb el seu compromís.