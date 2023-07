Mor un conductor en un xoc frontal a la C-12, al Segrià

Un tràgic accident de trànsit s’ha cobrat la vida d’una persona aquest dilluns a la tarda. El conductor d’un cotxe ha mort en xocar frontalment amb un altre vehicle a la C-12, a l’alçada d’Alfés, un municipi del Segrià. Segons ha informat el Servei de Trànsit Català, l’accident ha tingut lloc a dos quarts de set de la tarda quan dos vehicles han col·lisionat de cara. Autoritats del Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) s’han desplaçat fins al lloc dels fets on han determinat que el conductor d’un dels vehicles ha resultat mort en l’impacte, i l’altra persona implicada ha quedat ferida.

Per tal d’evitar que la carretera quedés tallada durant molta estona provocant retencions, les autoritats que s’han desplaçat al punt de la tragèdia han creat un pas alternatiu per tal de reprendre el trànsit. Des que ha començat l’any ja són 77 les persones que han perdut la vida en carreteres interurbanes de Catalunya.

🔴 Un xoc frontal entre dos turismes a la C-12 a Alfès obliga a fer pas alternatiu 🔃#SCT pic.twitter.com/h7PZrEuQ7j — Trànsit (@transit) July 10, 2023 Publicació de Twitter del Servei Català de Trànsit

Segona mort del dia

Aquest dilluns ja són dues les persones que han perdut la vida a Catalunya. Els motius, però, han estat molt diferents. Aquest matí els Mossos d’Esquadra han detingut una dona acusada de matar al seu soci de feina. Tots dos regentaven un bar de Calella, lloc on s’han produït els fets. El cos de policia català ha rebut l’avís que alertava d’un home mort dins l’establiment ubicat a l’avinguda Vallderoure del municipi del Maresme prop de les quatre de la matinada. Un cop hi han arribat, han acabat detenint a la segona propietària del bar, ja que la dona hauria donat unes declaracions molt confuses sobre el que ha passat. En aquests moments, però, la policia ha engegat una investigació per determinar quina ha estat la seva implicació en l’homicidi. Una investigació que està sota secret de sumari.