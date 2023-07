El PDeCAT prioritza un pacte fiscal abans que un referèndum per Catalunya

El candidat del PDeCAT – Espai CiU per a aquestes eleccions espanyoles del 23 de juliol, Roger Montañola, considera que és més important prioritzar un nou pacte fiscal per Catalunya que intentar arribar a un acord sobre un referèndum. Montañola defensa que les converses amb Espanya a la taula de diàleg han de tractar qüestions “realistes” com ara l’economia, ja que considera que és més profitós parlar de “totes les mesures que millorin la vida dels ciutadans”. De fet, considera que posar sobre la taula de diàleg la independència de Catalunya és “no tocar de peus a terra”, ja que és un problema amb posicions molt allunyades.

“No es dibuixa ni se situa el context polític suficient perquè això sigui una realitat”, afirma Montañola. Considerant-lo, doncs, un problema allunyat de resolució, el candidat que ha recuperat la marca CiU per a aquests comicis creu que el més adequat és centrar les negociacions en un “pacte fiscal” per tal de fer front al “dèficit fiscal crònic” que pateix Catalunya: “Ho veig més probable i possible”, apunta.

“Mentre fem grans proclames, els bascos negocien i tenen cada dia més autogovern, i a Catalunya els resultats del procés són zero”, etziba.

Roger Montañola, candidat del PDeCAT – Espai CiU, acompanya d’Elena Turalló, número 5 a Barcleona, i Lorena Iglesias, candidata del Senat davant el CN Barceloneta / ACN

Entrant en temes que sí que portaria sobre una taula de diàleg, Montañola assenyala que un dels punts que s’han de posar sobre la taula és l’ampliació de l’Aeroport del Prat, una mesura que el candidat del PDeCAT defensa fermament. “Necessitem que el nostre aeroport tingui la capacitat de rebre tots els vols transoceànics que avui no poden aterrar per l’allargada de la tercera pista del Prat”, comenta. En referència a les infraestructures catalanes, Montañola també creu positiu parlar sobre Rodalies i un traspàs integral del control a la Generalitat.

El cara a cara de Feijóo i Sánchez

Preguntat per periodistes sobre el cara a cara que se celebra aquesta nit a Atresmedia entre Feijóo i Sánchez, Montañola considera que serà un espai buit de contingut pel que fa a Catalunya: “De ben segur que poc tractaran els problemes reals dels ciutadans de Catalunya”, sentencia, afegint que els dos candidats “segurament faran alguna promesa que se la trauran de la txistera per tal d’intentar enganyar de nou als ciutadans”, conclou.