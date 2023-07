Orriols retira l’estelada de l’Ajuntament a petició de la Junta Electoral

L’Ajuntament de Ripoll, liderat per Sílvia Orriols, s’ha llevat sense cap bandera al balcó. La controvertida alcaldessa ha retirat l’estelada que presidia l’edifici del consistori per tal d’acatar el requeriment de la Junta Electoral de la Zona, una estelada que feia anys que onejava a l’Ajuntament. Des d’aquest passat dissabte totes les banderes del govern municipal han deixat de veure’s perquè, tal com ha explicat l’alcaldessa al diari Nació Digital, “s’estan netejant”. Segons explica Orriols, el requeriment només feia referència a la bandera independentista, però han aprofitat la situació per netejar-les totes.

Després d’acceptar la demanda de la Junta Electoral de la Zona, algunes formacions contràries al govern d’Orriols a la capital del Ripollès, han aprofitat la situació per fer befa del govern de Ripoll. A través d’una publicació al seu compte de Twitter, des de la CUP han criticat que Orriols hagi acceptat retirar la bandera: “La reconquesta que prometia Orriols ha començat pse…”, etziben, afegint que fa dos dies que l’alcaldessa havia dit en una entrevista a l’ACN que “ens hem de desentendre de la metròpoli espanyola i anar cap a la DUI”. Cal tenir en compte, però, que Orriols no és l’única alcaldessa de Catalunya que ha acatat la voluntat de la Junta Electoral per tal d’evitar una inhabilitació.

Fer fora Orriols

Aquest mateix dilluns, la formació anticapitalista ha tornat a insistir amb unir forces amb Junts i ERC per fer fora Orriols de la batllia. En aquest sentit, la CUP ha demanat a les altres dues forces independentistes que vinculin les negociacions per tancar un pacte al Consell Comarcal del Ripollès a fer fora “d’una vegada” l’actual alcaldessa. De fet, la cap de llista dels cupaires al Congrés per aquestes eleccions espanyoles del 23 de juliol, Mireia Vehí, considera que Aliança Catalana “tot i que es disfressi d’independentista defensa el mateix que Vox”, i aposta per una política “covarda i que no té ànima” i que “assenyala els més dèbils i defensa els poderosos”.