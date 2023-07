Sirera avisa PSC i comuns que els vots del PP a la Diputació no són “gratuïts”

El líder del Partit Popular (PP) a l’Ajuntament de Barcelona, Daniel Sirera, ha avisat als socialistes i als comuns que els seus vots per a la Diputació de Barcelona no són “gratuïts”, és a dir, que si volen aconseguir el seu suport per tirar endavant el pacte que van oficialitzar la setmana passada per controlar l’ens supramunicipal barceloní caldrà que els ofereixin una proposta beneficiosa a canvi. Els vots dels populars són una de les peces del taulell que poden decantar la Diputació pel pacte entre socialistes i comuns que convertiria a l’alcaldessa de Sant Boi de Llobregat, Lluïsa Moret, en la nova presidenta de l’ens supramunicipal: “Han arribat a un acord en el qual no tenen majoria de govern i, per tant, el que nosaltres no farem serà donar suport gratis a cap solució”, etziba Sirera.

De fet, en aquest sentit, els populars asseguren que estarien disposats a votar-se a si mateixos “si els socialistes i els comuns no entenen que en aquesta qüestió de govern el Partit Popular és fonamental”. En cas que les dues formacions estiguin disposades a oferir-los-hi alguna cosa a canvi, els de Sirera estarien disposats a repetir la jugada a tres bandes per evitar que Xavier Trias es convertís en el nou batlle de la capital catalana després de les eleccions municipals del 28 de maig. “Volem tenir un paper important a la Diputació de Barcelona”, sentencia Sirera, que afegeix que el PP ja governa en ciutats importants que formen part d’aquest ens, com ara Castelldefels o Badalona.

Lluïsa Moret en una imatge d’arxiu / EP

Pacte entre socialistes i comuns

L’acord al qual van arribar els socialistes i els comuns la setmana passada necessita els vots dels populars per assolir la majoria absoluta. Sense els seus vots, la seva proposta perdria força i tornaria a deixar la porta oberta a un possible acord entre forces independentistes. En cas d’arribar a bon port les converses amb els populars, els socialistes assumirien la presidència, i els comuns es quedarien amb la vicepresidència de l’ens.