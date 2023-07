Turquia exigeix accelerar la seva entrada a la UE per no vetar Suècia a l’OTAN

El president turc, Recep Tayyip Erdogan, ha exigit a la Unió Europea que “aplani el camí” de Turquia per entrar al club europeu a canvi de no vetar l’entrada de Suècia a l’OTAN, segons ha assegurat a l’agència estatal turca Anadolu. Aquesta setmana hi ha una nova cimera de l’Aliança Atlàntica a Vílnius (Lituània) i Erdogan vol vendre car el seu vistiplau a l’entrada del país nòrdic. Brussel·les ha descartat de manera rotunda qualsevol vinculació entre les dues carpetes perquè són “processos separats” i ha recordat a Erdogan que l’accés a la UE es basa en “mèrits” i no és una moneda de canvi.

Fins ara només Turquia i Hongria s’han negat a permetre l’accés de Suècia, que va aprovar la seva adhesió a l’OTAN en paral·lel a la de Finlàndia fa més d’un any i encara no ha pogut materialitzar-la. L’OTAN ha pressionat Erdogan perquè es reuneixi aquest dilluns amb el primer ministre suec, Ulf Kristersson, per intentar desbloquejar les negociacions entre ambdós països abans de la cimera. Ankara acusa Suècia de donar aixopluc a dissidents turcs i kurds acusats de terrorisme a Turquia. El país nòrdic ha endurit la legislació antiterrorista, però Erdogan ho considera insuficient i acusa Estocolm de no combatre la islamofòbia després d’una nova crema d’exemplar dels Corà en una mesquita sueca.

El secretari general de l’OTAN Jens Stoltenberg, en una atenció a la premsa / ACN

Si finalment s’aconsegueix desbloquejar la situació i Suècia entra a l’OTAN, l’Aliança Atlàntica passarà a tenir 32 membres entre Europa i Amèrica del Nord. També seria la segona ampliació des de l’inici de la guerra a Ucraïna, que Rússia va començar oficialment per les converses de Kíiv per entrar a l’OTAN. De fet, l’OTAN s’ha compromès a facilitar l’accés d’Ucraïna quan acabi el conflicte amb Rússia per donar garanties de seguretat a Kíiv i evitar una nova invasió russa. Finlàndia va entrar a l’OTAN el passat 4 d’abril després que Turquia aixequés el seu veto.