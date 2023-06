Stoltenberg rebutja abordar l’entrada d’Ucraïna a l’OTAN aquest juliol

El secretari general de l’OTAN, Jens Stoltenberg, ha tancat la porta a abordar amb els socis la invitació d’entrada d’Ucraïna a l’aliança durant la cimera del pròxim juliol a Vínius, Lituània. Stoltenberg ha assegurat que s’intentarà parlar amb els aliats com fer que Kíiv estigui “més a prop de l’OTAN”, però no la invitació d’entrada. En una roda de premsa després de la reunió de ministres de Defensa de l’aliança, el secretari general de l’OTAN ha descartat precisament el que més demana el president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski. En paral·lel, Stoltenberg ha dit que no hi ha hagut cap canvi en la postura nuclear de Rússia, una bona notícia per als aliats. També ha celebrat que els socis vulguin enviar més suport militar a Ucraïna, principalment els Estats Units i el Regne Unit, que aviat faran arribar míssils curts i mitjans de defensa aèria.

El secretari general de l’OTAN ha dit que estan treballant per establir un nou consell OTAN-Ucraïna per abordar les necessitats de seguretat del país, tot i que ha insistit que almenys aquest juliol no es valorarà l’entrada del país a l’aliança atlàntica.

El secretari general de l’OTAN Jens Stoltenberg, en una atenció a la premsa / ACN

Polèmica per l’exclusió de les empreses espanyoles

En els últims dies hi ha hagut una gran polèmica per l’exclusió d’empreses espanyoles de defensa d’aquesta reunió en què estava previst abordar com incrementar la producció. Sobre aquesta qüestió, el secretari de l’OTAN ha assegurat que la indústria espanyola és “forta” i s’ha compromès a comptar amb ella per a les pròximes reunions. “Espanya és un aliat molt valorat amb una indústria de la defensa forta”, ha subratllat Stoltenberg.

Sobre la reunió, el secretari de l’OTAN ha dit que és “una entre altres formes d’estar en contacte amb la indústria de la defensa”. “Seguirem els contactes amb la indústria euroatlàntica i amb l’espanyola perquè té una indústria molt capaç”, ha insistit per defensar-se de les crítiques de la ministra de Defensa, Margarita Robles, que ha fet boicot a la trobada per l’exclusió de les empreses espanyoles.