Zelenski pressiona l’OTAN perquè enviï un senyal “clar” que vol incorporar Ucraïna

El president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, continua la seva campanya de pressió per obtenir garanties “clares” que podrà adherir-se a l’OTAN en el futur. Kíiv es queixa que fins ara només han rebut bones paraules, però reclama una invitació formar perquè el país entri a l’Aliança Atlàntica. Un gest que es consideraria una “mostra de valor i força” que també ajudaria el país a mantenir la moral alta mentre continuen els combats per recuperar el territori ocupat per Rússia. “Tot el que es necessita és una invitació”, ha dit Zelenski. L’OTAN celebrarà una nova cimera a Lituània els dies 11 i 12 de juliol amb la guerra a Ucraïna com a tema principal.

Kíiv és conscient que l’OTAN no té una postura comuna sobre l’ingrés d’Ucraïna. “Entenem que pot haver-hi dificultats amb [l’ús] d’unes paraules o unes altres per aconseguir un suport unificat de tots els socis de l’Aliança”, ha reconegut l’oficina de Zelenski en un comunicat. “Hi ha qui encara mira a Moscou perquè té por de Rússia”, asseguren fonts ucraïneses amb relació als dubtes d’Hongria, un dels pocs aliats que li queden a Vladímir Putin a Europa. “Ens trobem en un moment en el qual tenim una gran oportunitat de mostrar la valentia i la fortalesa de l’aliança”.

Zelenski durant una visita a Khàrkiv / Presidència Ucraïna

Dubtes i tensions internes a l’OTAN

La divisió interna a l’OTAN sobre l’entrada de nous membres ha perjudicat Suècia, que fa un any que espera la ratificació de la seva adhesió. Turquia és un el gran obstacle, ja que reclama la deportació de diversos militants de partits kurds exiliats al país nòrdic perquè els considera terroristes. També reclama la fi de l’embargament de la venda d’armes a Turquia que Suècia va imposar després de les incursions turques al nord de Síria. “Encara no hi ha una decisió sobre la integració de Suècia i Ucraïna encara no ha rebut cap invitació”, lamenten des de Kíiv.

Zelenski viatja aquest divendres a Turquia per reunir-se amb el president del país, Recep Tayyip Erdoğan. El president ucraïnès té diversos temes a l’agenda, però els més importants són un nou acord per mantenir les exportacions de gra des de ports ucraïnesos i assegurar-se el suport de Turquia per a una futura adhesió. L’OTAN confia que Erdoğan cedirà i acabarà acceptant l’adhesió de Suècia i, en el futur, donarà suport a l’entrada d’Ucraïna. El secretari general de l’organització, Jens Stoltenberg, ha convocat Erdoğan i el primer ministre suec, Ulf Kristersson, a una trobada abans de la cimera a Vílnius per acostar postures.