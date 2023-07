Detenen una dona acusada de matar el seu soci a Calella

Els Mossos d’Esquadra han detingut aquest dilluns una dona acusa de matar el seu soci a Calella. Tots dos treballaven en un bar del municipi de l’Alt Empordà on s’han produït els fets aquesta matinada. Segons fonts policials, l’avís l’han rebut al voltant de les quatre de la matinada on alertaven d’un home sense vida a l’interior del bar que regentaven, ubicat a l’avinguda Vallderoure. Quan la policia catalana ha arribat al lloc dels fets, han trobat la víctima morta amb senyals de violència, però no han facilitat més detalls d’entrada.

En aquests moments, agents de l’Àrea d’Investigació Criminal (AIC) de la Regió Metropolitana Nord s’han fet càrrec de la investigació per tal de determinar quina ha estat la implicació de la dona en tot l’entramat i veure si realment es tracta del presumpte homicidi, pel qual els Mossos l’han detingut. Segons avança El País, el motiu pel qual la policia catalana ha decidit detenir-la com a sospitosa han estat les versions contradictòries que ha explicat la dona en parlar amb la policia.

Una patrulla dels Mossos d’Esquadra en una imatge d’arxiu / Europa Press

El mateix diari que ha avançat la informació recull que la víctima i la detinguda no mantenien cap relació sentimental, sinó que només compartien el negoci i vivien en el mateix local. Fruit dels problemes econòmics que acompanyaven l’establiment en els darrers mesos, indiquen que l’home tenia la voluntat de quedar-se sol com a responsable del bar. Aquesta seria la hipòtesi per la qual la detinguda hauria, presumptament, matat al seu soci.

Investigació sota secret de sumari

En aquests moments la investigació es troba sota secret de sumari i estan treballant per determinar quins han estat els motius pels quals l’home ha perdut la vida aquesta matinada. D’aquesta investigació només ha transcendit que les causes de la mort han estat violentes i intencionades, ja que la víctima presenta una ferida a l’esquena.