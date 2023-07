1.772 morts a Catalunya durant l’estiu més calorós de la història

Un total de 1.772 persones van perdre la vida a causa de la calor durant l’estiu passat, el que va ser l’estiu més calorós de la història, segons assegura l’Institut de Salut Global de Barcelona. Aquesta xifra creix si allunyem el focus i ens fixem en les xifres europees: durant aquest període, és a dir, entre el 30 de maig i el 4 de setembre, van morir un total de 61.672 persones arran de les altes temperatures que van colpejar Europa. Si analitzem les dades amb més profunditat, l’informe assenyala que el nombre de dones que va perdre la vida és molt superior al d’homes, concretament un 63% superior.

Tenint en compte que aquest dilluns Protecció Civil ha posat en alerta el Procicat per fer front a la forta onada de calor que colpejarà Catalunya aquest dimarts, l’informe també ha detallat que durant aquestes mateixes dates, però de l’any passat, es va superar la temperatura mitjana durant totes les setmanes de l’estiu, sense excepció. El tram més extrem, en aquest sentit, va ser entre l’11 de juliol i el 14 d’agost, ja que es va produir una forta onada de calor. Durant aquest breu període van perdre la vida 38.881 persones.

#Protecciocivil ha activat aquest migdia l'ALERTA del pla #PROCICAT per calor molt intensa dimarts a partir del migdia



La mortalitat a Catalunya

Si ens fixem en els resultats per territoris de Catalunya, el nombre més gran de víctimes va ser a la demarcació de Barcelona, on van perdre la vida un total de 1.327 persones. En segon lloc, la segueix la demarcació de Tarragona amb 197 víctimes, acompanyat de les 159 a la de Girona i 89 a Lleida. Així doncs, veient aquests resultats, els investigadors determinen que la taxa de mortalitat de Catalunya durant la temporada d’estiu originada per aquests motius, va ser de 237 persones per milió d’habitants. Un indicador que també es va complir a Espanya. L’indicador més elevat d’Europa es va viure a Itàlia, on van perdre la vida 295 persones per cada milió d’habitants.