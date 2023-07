Cop dur per a la cultura catalana: mor la historiadora Núria Sales

Aquest dilluns un cop dur ha sacsejat Catalunya. Ha mort als 90 anys l’escriptora i historiadora Núria Sales i Folch. Sales, nascuda a Barcelona el 1933, és considerada com una de les principals artífexs de la renovació de la història moderna de Catalunya. Sales ha plasmat la seva vida en un extens llegat copsat sobre el paper, una vida plena de complicacions. L’any 1939, arran de la fi de la Guerra Civil, l’escriptora, molt petita en aquell moment, es va exiliar juntament amb la seva mare i el seu pare a França. Uns anys després van continuar el seu camí a l’exili i se’n van anar fins a la República Dominicana i, finalment, van acabar vivint a Mèxic.

No va ser fins al 1948, gairebé una dècada després, que va tornar a la seva ciutat natal. Durant la seva vida professional, Sales ha elaborat diverses publicacions com Història dels mossos d’esquadra (1962), Els botiflers (1981), Senyors bandolers, miquelets i botiflers (1984), Els segles de decadència (segles XVI-XVIII) (1989), La revolució catalana de 1640 (1991) (com a directora) i De Tuïr a Catarroja: estudis sobre institucions catalanes i de la corona d’Aragó (segles XV-XVII) (2001).

A banda de les seves publicacions, Sales també va treballar com a professora a la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona (UPF) i va col·laborar en diverses ocasions amb mitjans de comunicació. Una llarga trajectòria professional que es complementa amb la seva participació com a membre de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona. A través d’una publicació a Twitter, el Vicerector i professor d’Història de la UB, Agusti Alcoberro, ha volgut expressar el seu condol a la família i a tots els lectors que consumien les seves obres.

Ens ha deixat la historiadora Núria Sales, artífex de la renovació de la història moderna de Catalunya. El condol a familiars, amics i lectors. Ens queda la seva obra. @BohigasSales pic.twitter.com/cbCa38gdKS — Agusti Alcoberro (@AgustiAlcoberro) July 10, 2023

Comiat aquest dimarts

Després de la notícia que ha sacsejat el món de la cultura catalana, la cerimònia per acomiadar com es mereix l’emblemàtica historiadora es farà aquest dimarts a les 11 hores al Tanatori de Collserola de Barcelona.