Aragonès acusa PSC i Sumar de no complir els seus pressupostos

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha carregat amb força contra el govern espanyol i acusa PSC i Sumar de no complir els seus propis pressupostos, en referència als de l’Estat. Durant l’acte de campanya d’ERC d’aquesta tarda a Tarragona, Aragonès ha criticat que no siguin transparents amb els partits sobre les inversions executades i que “passin comptes”. En aquest sentit, el president republicà ha volgut treure pit i ha explicat que ja han executat el 86% de les inversions pressupostades enguany, sense tenir en compte els fons europeus i ha retret que Espanya encara no hagi passat comptes dos mesos després que els toqués fer-ho.

En un acte que ha anat marcat per qüestions econòmiques, Aragonès denuncia que des de la Moncloa tenen una vara diferent per mesurar l’exigència dels compromisos. De fet, creu que el govern espanyol té el “doble d’exigència” quan es tracta de complir els compromisos amb Madrid que quan és amb Catalunya. “Qui defensarà Catalunya en termes d’inversió no seran els partits que porten incomplint-ho els darrers quatre anys”, etziba.

Presentant-se com l’única formació que pot aconseguir que se saldin comptes a temps, Aragonès ha volgut tornar a fer un clam al vot independentista aquest 23-J per evitar que les dretes guanyin més pes i irrompin amb força a la Moncloa. El president de la Generalitat considera que és molt important omplir les urnes de vots republicans, antifeixistes i progressistes per tal combatre el “risc” que per “terra, mar i aire” els àmbits econòmic, polític i judicial ataquin “els drets i les llibertats” de Catalunya.

Execució de les inversions pressupostades

Segons ha informat aquest dilluns el mateix executiu català, la inversió real executada pel conjunt del sector públic català durant l’any passat va ser de 1.555,2 milions d’euros. Aquesta dada representa un augment del 17,9% respecte al 2021.