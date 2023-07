Aragonés acusa PSC y Sumar de no cumplir sus presupuestos

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha cargado con fuerza contra el gobierno español y acusa PSC y Sumar de no cumplir sus propios presupuestos, en referencia a los del Estado. Durante el acto de campaña de ERC de esta tarde a Tarragona, Aragonés ha criticado que no sean transparentes con los partidos sobre las inversiones ejecutadas y que «pasen cuentas». En este sentido, el presidente republicano ha querido sacar pecho y ha explicado que ya han ejecutado el 86% de las inversiones presupuestadas este año, sin tener en cuenta los fondos europeos y ha reprochado que España todavía no haya pasado cuentas dos meses después de que les tocara hacerlo.

En un acto que ha ido marcado por cuestiones económicas, Aragonés denuncia que desde la Moncloa tienen una vara diferente para mesurar la exigencia de los compromisos. De hecho, cree que el gobierno español tiene el «doble de exigencia» cuando se trata de cumplir los compromisos con Madrid que cuando es con Cataluña. «Quién defenderá Cataluña en términos de inversión no serán los partidos que llevan incumpliéndolo los últimos cuatro años», espeta.

Presentándose cómo la única formación que puede conseguir que se salden cuentas a tiempo, Aragonés ha querido volver a hacer un clamor al voto independentista este 23-J para evitar que las derechas ganen más peso e irrumpan con fuerza en la Moncloa. El presidente de la Generalitat considera que es muy importante llenar las urnas de votos republicanos, antifascistas y progresistas por tal combatir el «riesgo» que por «tierra, mar y aire» los ámbitos económico, político y judicial ataquen «los derechos y las libertades» de Cataluña.

Ejecución de las inversiones presupuestadas

Según ha informado este lunes el mismo ejecutivo catalán, la inversión real ejecutada por el conjunto del sector público catalán durante el año pasado fue de 1.555,2 millones de euros. Este dato representa un aumento del 17,9% respecto al 2021.