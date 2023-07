Albert Batet: Pedro Sánchez “és un llop amb pell de corder”

Amb un dilluns polític marcat pel cara a cara entre Pedro Sánchez i Alberto Nuñez Feijóo a Atresmedia, l’expectació de la resta de formacions polítiques sobre l’esdeveniment d’aquesta nit ha condicionat els actes de campanya. La candidata al Congrés per Junts, Míriam Nogueras, ha volgut ressaltar que tots dos candidats, de partits amb teories diferents, són “dues cares de la mateixa moneda”. Referenciant el conte infantil dels Tres Porquets, el cap de files del partit al Parlament, Albert Batet, s’ha mostrat més contundent i ha avisat que Sánchez “és un llop amb pell de corder”. I, continuant amb les referències literàries, ha assegurat que davant d’aquest llop “no funciona” ni “la casa de palla de Podem i els comuns” ni “la casa de fusta de Rufián”: Només la “casa de pedra” de JxCat.

Seguint les referències literàries, Batet també ha volgut deixar clar que aquestes eleccions hi ha “molts llops”, però que no sempre els que van més de cara són els que fan pitjors coses. I, en aquestes eleccions, hi ha els dos tipus de llop, segons comenta. Per una banda, “hi ha llops que els veus venir de lluny, que són ferotges i dolents”. Per altra banda, ha afegit, “hi ha llops que van amb la pell de corder, com és el cas del PSOE, i aquests llops de vegades fan coses pitjors”, com l’espionatge amb Pegasus, sentencia.

Quan falten poques hores perquè comenci el cara a cara, Nogueras ha volgut deixar clar que, tot i que es veuran diferències entre els dos candidats durant el debat a dos d’avui, tots dos actuaran igual davant de Catalunya. “El país no pot ni es mereix viure amb les molles que el govern espanyol decideix donar-nos”, assegura la candidata juntaire. “Mentre alguns falcaven el PSOE i permetien que continués discriminant Catalunya, hi havia quatre diputats i cinc senadors que no s’han deixat prendre el pèl”, etziba.

La candidata de Junts a les eleccions del 23-J, Míriam Nogueras, en un acte de campanya a Tortosa / ACN

Càrregues contra l’abstencionisme

Referint-se a l’onada abstencionista que creix per aquestes eleccions espanyoles, la portaveu de Junts al Parlament, Mònica Sales, ha aprofitat la seva intervenció per interpel·lar-los. “Quina és la proposta dels abstencionistes? Un dia fer un gest i prou?”, pregunta. “Abstenir-nos de què? De preservar la llengua? De preservar els drets i llibertats col·lectius? De preservar l’1-O i el seu llegat? De preservar la nació? De preservar les institucions pròpies? De preservar el model d’escola catalana?”, sentencia amb la intenció d’apel·lar als abstencionistes.