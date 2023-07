El PSOE esmena Yolanda Díaz i descarta reactivar la taula de diàleg

El PSOE ha sortit al pas de la proposta de Yolanda Díaz de reactivar la taula de diàleg i l’ha esmenat a correcuita per descartar qualsevol negociació amb la Generalitat. Els socialistes, que estan en plena remuntada a les enquestes per al 23-J, no volen ni sentir a parlar de “receptes antigues” per evitar donar aire al PP i a Vox. En pocs dies, la promesa de referèndum que els comuns volien incloure al programa de Sumar ha quedat en un no res. Primer es va diluir en una consulta genèrica sobre algun acord que sortís de la taula diàleg després de l’estirada d’orelles de Díaz als comuns i ara el PSOE es desmarca de la vicepresidenta segona i diu que no hi haurà ni negociació.

“Crec que són receptes antigues”, ha dit la vicesecretària general del PSOE i ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, en una entrevista a TVE. “Afortunadament, durant aquesta legislatura hem anat superant una situació d’enorme tensió a Catalunya”. Fa temps que els socialistes consideren que els indults i la reforma del Codi Penal són una mostra de la implicació de la Moncloa en la resolució del conflicte català i ja no veuen necessari votar cap acord, com sí que defensaven fa uns mesos. “Nosaltres estem pel diàleg, per la convivència, per seguir construint i reconstruint ponts d’entesa”, ha afegit.

La cap de llista de Sumar En Comú Podem, Aina Vidal, en una roda de premsa / ACN

Aquest dilluns, Yolanda Díaz s’havia compromès a reactivar la taula de diàleg, que fa mesos que no es reuneix, perquè és “imprescindible” que la Generalitat i el govern espanyol puguin “assolir un acord que pugui ser votat pels catalans”. Díaz amaga de manera ambigua el suport al dret a l’autodeterminació que sí que defensava Unides Podem i alerta que un govern PP-Vox trencarà tots els ponts. “Algú creu que amb un govern de Vox i Feijóo millorarem les relacions de Catalunya i Espanya? Crec que no”.

El cap de llista del PP per Barcelona, Nacho Martín Blanco, s’ha sumat a les crítiques del PSOE a la proposta de Díaz. “És esgotador; la societat vol passar pàgina del referèndum, és un debat del passat, els ciutadans són en una altra òrbita”, ha dit l’exdiputat de Cs en una atenció als mitjans.

Els comuns s’emboliquen amb la taula de diàleg

La candidata de Sumar-En Comú Podem per al 23-J, Aina Vidal, ha tornat a defensar que la taula de diàleg entre l’estat espanyol i la Generalitat ha de servir per bastir un “nou pacte territorial” i proposa que la negociació política inclogui qüestions que fins ara s’han debatut i acordat en altres fòrums com les comissions bilaterals. En una entrevista a l’ACN, Vidal ha apostat perquè la taula de diàleg serveixi per avançar en el traspàs de Rodalies, la gestió compartida de l’aeroport del Prat, el finançament autonòmic de Catalunya o la protecció del català. Els acords que en surtin els podria votar la ciutadania.

ERC i la CUP no han trigat a reaccionar a la proposta dels comuns. La número dos dels republicans a les eleccions espanyoles, Teresa Jordà, ha replicat a Vidal que la taula de diàleg serveix per abordar el conflicte polític. “Nosaltres som els que exigirem el referèndum”, ha recordat. Albert Botran, candidat dels anticapitalistes, ha fet una crítica similar i ha insistit que una taula de diàleg que no parli d’amnistia i autodeterminació “no va a l’arrel” del conflicte polític que hi ha a Catalunya. “La voluntat del PSOE respecte al conflicte català ha estat totalment oportunista i ha pres el pèl a ERC en més d’una ocasió. La periodicitat amb què es reunia la taula de diàleg era decidida unilateralment per una de les parts i això no és un diàleg sincer”, ha etzibat Botran.