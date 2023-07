El PSOE enmienda a Yolanda Díaz y descarta reactivar la mesa de diálogo

El PSOE ha salido al paso de la propuesta de Yolanda Díaz de reactivar la mesa de diálogo y la ha corregido sin perder ni un minuto para descartar cualquier negociación con la Generalitat después del 23-J. Los socialistas, que están en plena remontada en las encuestas para el 23-J, no quieren ni oír hablar de “recetas antiguas” para evitar dar aire al PP y a Vox. En pocos días, la promesa de referéndum que los comunes querían incluir en el programa de Sumar ha quedado en nada. Primero se diluyó en una consulta genérica sobre un acuerdo que saliera de la mesa diálogo después del tirón de orejas de Díaz a los comunes y ahora el PSOE se desmarca de la vicepresidenta segunda y dice que no habrá ni negociación.

«Creo que son recetas antiguas», ha dicho la vicesecretaria general del PSOE y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en una entrevista en TVE. “Afortunadamente, durante esta legislatura hemos ido superando una situación de enorme tensión en Cataluña». Hace tiempo que los socialistas consideran que los indultos y la reforma del Código Penal son una muestra suficiente de la implicación de la Moncloa en la resolución del conflicto catalán y ya no ven necesario votar ningún acuerdo, como defendían hace unos meses. «Nosotros estamos por el diálogo, por la convivencia, para seguir construyendo y reconstruyendo puentes de entendimiento”, ha añadido.

La jefa de lista de Sumar En común Podemos, Aina Vidal, en una rueda de prensa / ACN

Este lunes, Yolanda Díaz se había comprometido a reactivar la mesa de diálogo, que hace meses que no se reúne, porque es “imprescindible” que la Generalitat y el gobierno español puedan “lograr un acuerdo que pueda ser votado por los catalanes”. Díaz esconde de manera ambigua el apoyo al derecho a la autodeterminación que sí que defendía Unidas Podemos y alerta que un gobierno PP-Vox romperá todos los puentes. «¿Alguien cree que con un gobierno de Vox y Feijóo mejoraremos las relaciones de Cataluña y España? Creo que no”.

La cabeza de lista del PP por Barcelona, Nacho Martín Blanco, se ha sumado a las críticas del PSOE a la propuesta de Díaz. “Es agotador; la sociedad quiere pasar página del referéndum, es un debate del pasado, los ciudadanos son en otra órbita”, ha dicho el exdiputado de Cs en una atención a los medios.

Los comunes se lían con la mesa de diálogo

La candidata de Sumar-En Comú Podemo para el 23-J, Aina Vidal, ha vuelto a defender que la mesa de diálogo entre el estado español y la Generalitat debe servir para construir un “nuevo pacto territorial” y propone que la negociación política incluya cuestiones que hasta ahora se han debatido y acordado en otros foros como las comisiones bilaterales. En una entrevista en la ACN, Vidal ha apostado por utilizar la mesa de diálogo para avanzar en el traspaso de Cercanías, la gestión compartida del aeropuerto del Prat, la financiación autonómica de Cataluña o la protección del catalán. Los acuerdos que salgan de ahí los podría votar la ciudadanía.

ERC y la CUP no han tardado en reaccionar a la propuesta de los comunes. La número dos de los republicanos en las elecciones españolas, Teresa Jordà, ha replicado a Vidal que la mesa de diálogo sirve para abordar el conflicto político. «Nosotros somos los que exigiremos el referéndum», ha recordado. Albert Botran, candidato de los anticapitalistas, ha hecho una crítica similar y ha insistido que una mesa de diálogo que no hable de amnistía y autodeterminación “no va a la raíz” del conflicto político que hay en Cataluña. «La voluntad del PSOE respecto al conflicto catalán ha sido totalmente oportunista y ha tomado el pelo a ERC en más de una ocasión. La periodicidad con que se reunía la mesa de diálogo era decidida unilateralmente por una de las partes y esto no es un diálogo sincero”, ha espetado Botran.