La OTAN no fija fecha para la entrada de Ucrania en la alianza

Este martes por la mañana ha empezado la cumbre anual de la OTAN en Vilna, Lituania. Desde la organización militar han querido enviar un mensaje de esperanza y apoyo a Ucrania que algún día llegarán a adherirse a la organización militar, a pesar de que es una demanda que se ha prolongado en el tiempo y que no ha conseguido una respuesta favorable. Los 31 líderes de la alianza se han dirigido directamente al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, para dejarle claro que si podrá adherir, pero que el momento para hacerlo todavía no ha llegado. Una esperanza, pero, que no es suficiente por Zelenski, puesto que está descontento con el borrador de declaración que han puesto sobre la mesa. El que molesta al presidente de Ucrania, según ha expresado a través de una publicación en las redes sociales, es que la declaración consensuada no establece «un plazo ni por la invitación ni por la adhesión».

Zelenski considera que el hecho de no fijar una fecha para invitarlos oficialmente, sirve como pretexto para una futura negociación en la cual se incluya «la inclusión en la OTAN» como parte de unas conversaciones de paz con Rusia por el conflicto ofrecido que los golpea. En este sentido, pero, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, sí que ha visto con buenos ojos el redactado propuesto. Dos visiones de un planteamiento en una cumbre «extremadamente importante para Ucrania y para demostrar la unidad de los aliados», según asegura el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg.

El secretario general del OTAN, Jens Stoltenberg, en la rueda de prensa posterior a la cumbre extraordinaria entre los líderes del OTAN, el G7, y la UE | ACN (Marta Vidal)

Acercar posiciones

A pesar de que Zelenski continúa lejos de poder entrar en la OTAN, desde la Alianza Atlántica han querido dar un paso más para acercar posiciones entre los 31 estados miembro y Ucrania. Es por este motivo que los aliados han creado un consejo que puerta por nombre OTAN-Ucrania con el objetivo de acercar posiciones, así como aumentar el apoyo militar. El primer paso de este nuevo consejo está previsto por este el próximo miércoles y se prevé que Zelenski viaje para formar parte.