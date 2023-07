La CUP tilda el cara a cara de «puro bipartidismo, caduco y retrógrado»

La jefa de lista de la CUP a Girona para las elecciones españolas del 23 de julio, Mireia Vehí, ha entrado a valorar esta mañana el cara a cara entre Alberto Nuñez Feijóo y Pedro Sánchez de este pasado lunes por la noche en Atresmedia. Vehí considera que el encuentro entre candidatos fue «desastrosa» y el tilde de una muestra de «puro bipartidismo, caduco y retrógrado»: «Una batalla de gallos desconectados de la realidad», espeta. De hecho, en este sentido, la diputada en el Congreso cupaire afirma con contundencia que quedó demostrado que «el PP y el PSOE no se diferencian en nada» y acusa Sánchez de no plantear ninguna «propuesta alternativa» al que proponen los populares: «Votar los de siempre, los del régimen y del bipartidismo ya sabemos cómo acaba, con la gente saliente en las plazas para impugnar unos políticos que viven desconectados de la realidad», sentencia.

Siguiendo en esta línea, la candidata de la formación anticapitalista ha lamentado que, a pesar de que la extrema derecha de Vox no participó de este debate, «Abascal estuvo más presente que nunca» porque ambos partidos construyeron sus líneas argumentales teniéndolo en cuenta. Vehí ha querido reprochar que los populares no mostraran «ningún tipo de alergia para pactar con la extrema derecha», a pesar de que no han explicitado directamente la voluntad de formar un posible gobierno con el apoyo del partido ultra.

La jefa de lista de la CUP a Girona, Mireia Vehí, rodeada de los carteles de la campaña del 23-J en una rueda de prensa a la sede de la formación en Barcelona / ACN

Aprovechando los reproches sobre el frente a frente, Vehí también ha querido cargar contra las izquierdas españolas: «Al Reino de España la izquierda está incompareixent en esta campaña», subraya. En este sentido, la jefa de lista de la CUP ha criticado la plataforma encabezada por Yolanda Díaz, puesto que cree que solo hacen «matices», pero no han planteado «ninguna propuesta que sea sustancialmente diferente a la del PSOE».

La estelada de Ripoll

Además del frente a frente, la comparecencia de Vehí de esta mañana también ha girado en torno a la polémica retirada de la estelada de Ripoll fruto de un requerimiento de la Junta Electoral de la Zona. «Quién aguanta las esteladas en los ayuntamientos es la izquierda independentista», espeta la cupaire, que asegura que Alianza Catalana y Sílvia Orriols «no se diferencian de Vox ni en la cuestión nacional porque a la más mínima de cambio sacan la estelada porque se lo exigen desde la Junta Electoral».