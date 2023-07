La CUP titlla el cara a cara de “pur bipartidisme, caduc i retrògrad”

La cap de llista de la CUP a Girona per a les eleccions espanyoles del 23 de juliol, Mireia Vehí, ha entrat a valorar aquest matí el cara a cara entre Alberto Nuñez Feijóo i Pedro Sánchez d’aquest passat dilluns a la nit a Atresmedia. Vehí considera que la trobada entre candidats va ser “desastrosa” i el titlla d’una mostra de “pur bipartidisme, caduc i retrògrad”: “Una batalla de galls desconnectats de la realitat”, etziba. De fet, en aquest sentit, la diputada al Congrés cupaire afirma amb contundència que va quedar demostrat que “el PP i el PSOE no es diferencien en res” i acusa Sánchez de no plantejar cap “proposta alternativa” al que proposen els populars: “Votar els de sempre, els del règim i del bipartidisme ja sabem com acaba, amb la gent sortint a les places per impugnar uns polítics que viuen desconnectats de la realitat”, sentencia.

Seguint en aquesta línia, la candidata de la formació anticapitalista ha lamentat que, tot i que l’extrema dreta de Vox no va participar d’aquest debat, “Abascal va estar més present que mai” perquè tots dos partits van construir les seves línies argumentals tenint-lo en compte. Vehí ha volgut retreure que els populars no mostressin “cap mena d’al·lèrgia per pactar amb l’extrema dreta”, tot i que no han explicitat directament la voluntat de formar un possible govern amb el suport del partit ultra.

La cap de llista de la CUP a Girona, Mireia Vehí, envoltada dels cartells de la campanya del 23-J en una roda de premsa a la seu de la formació a Barcelona / ACN

Aprofitant els retrets sobre el cara a cara, Vehí també ha volgut carregar contra les esquerres espanyoles: “Al Regne d’Espanya l’esquerra està incompareixent en aquesta campanya”, subratlla. En aquest sentit, la cap de llista de la CUP ha criticat la plataforma encapçalada per Yolanda Díaz, ja que creu que només fan “matisos”, però no han plantejat “cap proposta que sigui substancialment diferent de la del PSOE”.

L’estelada de Ripoll

A banda del cara a cara, la compareixença de Vehí d’aquest matí també ha girat entorn de la polèmica retirada de l’estelada de Ripoll fruit d’un requeriment de la Junta Electoral de la Zona. “Qui aguanta les estelades als ajuntaments és l’esquerra independentista”, etziba la cupaire, que assegura que Aliança Catalana i Sílvia Orriols “no es diferencien de Vox ni en la qüestió nacional perquè a la més mínima de canvi treuen l’estelada perquè els ho exigeixen des de la Junta Electoral”.