Puigdemont escriu a tots els eurodiputats sobre les “greus conseqüències” de la seva situació

El president a l’exili i eurodiputat, Carles Puigdemont, i el conseller i eurodiputat, Toni Comín, alerten de les “greus conseqüències” que suposa que no puguin formar part a la trobada d’Estrasburg per aprovar lleis clau per al Parlament Europeu. En aquest sentit, els dos eurodiputats consideren la seva pèrdua de la immunitat parlamentària com una greu “persecució” a l’independentisme. A través d’una carta, Puigdemont i Comín lamenten “l’ambigüitat” de la presidenta de la cambra, Roberta Metsola, a l’hora de garantir-los la immunitat per viatjar fins a Estrasburg i poder participar de la trobada. “No poder ser al ple no és només una violació dels nostres drets polítics com a eurodiputats (…) sinó que pot tenir greus conseqüències pel funcionament del Parlament Europeu i la feina feta en els últims mesos”, alerten.

En aquest mateix escrit, els dos eurodiputats remarquen que el fet de no poder participar en aquesta cambra “demostra que la persecució del moviment independentista català per part de les autoritats espanyoles no és només un afer intern d’Espanya, sinó que té moltes implicacions per la política europea”. De fet, consideren que el fet que no hi siguin personalment per expressar la seva opinió pot decantar la resolució final, ja que “cada vot compta”. “Com vam veure al comitè de Medi Ambient, cada vot compta“, sentencien.

Puigdemont i Toni Comín en una imatge d’arxiu / EP

De fet, una de les votacions que es preveu ajustada és la que fa referència a la Llei de la Restauració de la Natura. La votació se celebrarà aquest dimecres vinent i actualment la resolució sobre la llei depèn de tots els vots, especialment per l’oposició del Partit Popular Europeu. Ara bé, aquest no és l’únic factor que la farà ajustada, sinó que la divisió d’opinions respecte a aquest tema que hi ha dins de diversos grups parlamentaris europeus també complica la situació.

Risc de detenció

Els dos eurodiputats no han viatjat fins a Estrasburg després que els magistrats del Tribunal General de la Unió Europea (TGUE) decidissin desestimar les dues demandes interposades per Puigdemont, Comín i Ponsatí. En aquests moments, però, descontents amb la resolució dels magistrats, recorreran contra la decisió al TJUE.