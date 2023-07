La forta onada de calor que colpeja Catalunya està fent que aquest dimarts s’hagi superat el topall dels 40 graus de temperatura en diversos punts del Segrià. És per aquest motiu que l’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, com a responsable del Pla d’Actuacions per a prevenir els efectes de l’onada de calor ha decretat un pla per prevenir tots els efectes adversos que pot tenir les altes temperatures en la salut de les persones. Així doncs, com es pot sobreviure a la forta onada de calor?

Primer de tot s’ha demanat a la població, i en especial a tots aquells col·lectius més vulnerables com ara gent gran, malalts crònics discapacitats físics o psíquics, indigents, i persones desemparades o exposades directament als efectes de la calor segueixin unes premisses:

Mantenir la casa fresca tancant persianes i finestres i refrescar l’ambient amb ventiladors o aire condicionat, si se’n disposa. En cas de no poder fer cap d’aquestes coses, el que recomanen és passar més de dues hores al dia en interiors climatitzats, com ara un centre comercial.

Buscar les ombres al carrer

Portar gorres o barrets

Limitar l’activitat física intensa

Evitar els trajectes amb cotxe en els moments que hi ha més sol, ja que el vehicle s’escalfa

Beure molta aigua i evitar consumir alcohol

Alerta #PROCICAT per calor intensa



☀ Calor intensa durant el dia d'avui a tot el territori



☀ Calor nocturna aquesta matinada al litoral i prelitoral



Us donem alguns consells de protecció davant la calor amb llengua de signes ⬇ pic.twitter.com/PMnvkBMa5C — Protecció civil (@emergenciescat) July 11, 2023 Tuit de Protecció Civil sobre consells per fer front a la calor

Segona fase del pla

Les recomanacions anteriors són les que aplicaran al Segrià aquests dies d’onada de calor, però també tenen prevista una segona fase del pla d’actuació en cas que el risc augmenti. Si la situació s’accentua, des de Protecció Civil expliquen que s’activen els voluntaris que es puguin necessitar en una situació de superació de perill alt, per tal de poder atendre persones vulnerables i que no disposen de condicions adequades a casa seva. A banda d’ampliar voluntaris, aquesta segona fase també contempla la necessitat de revisar constantment les instal·lacions climatitzades perquè es converteixin temporalment en espais habitables per suplir les necessitats d’una llar pel que fa a la temperatura.