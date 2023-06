El PSC, davant del repte de governar en minoria a Lleida i Tarragona

El PSC recupera les alcaldies de Lleida i Tarragona després de quatre d’anys d’interludi republicà amb el repte de governar en minoria a les dues capitals de província. Félix Larrosa ha tornat a la Paeria de Lleida i Rubén Viñales ha arribat a l’alcaldia de Tarragona només amb els vots dels regidors socialistes. La falta d’una alternativa a ambdues ciutats —l’independentisme no sumava per l’auge de la dreta— ha aplanat el camí als dos batlles, que a partir d’ara hauran de recórrer a la geometria variable per tirar endavant el seu programa. El pacte amb ERC a les dues diputacions obre el camí a una entesa de fons a les dues ciutats.

A Lleida, Félix Larrosa ha reconegut en el seu discurs que serà “difícil” arribar a consensos, tot i que ho veu “factible”, ja que en té prou amb sumar els cinc regidors d’ERC als nou del seu partit per aconseguir la majoria necessària per aprovar mesures. L’oposició ja ha marcat les línies vermelles per a l’acció de govern, però han allargat la mà al nou alcalde per trobar consensos que tinguin com a “prioritat” el desenvolupament de la ciutat.

El nou alcalde de Lleida, Félix Larrosa, amb la vara / ACN

A Tarragona, Rubén Viñuales, que tot i el seu passat a Cs ha tingut una molt bona acollida entre els votants del PSC, ha seguit el mateix guió que el seu company de partit. “Soc conscient que no tinc majoria, treballem per allò que ens uneix i no el que ens separa”. La situació de Tarragona té molts paral·lelismes amb la de Lleida, ja que el PSC només ha de convèncer els sis regidors d’ERC per tenir la majoria al ple.

El nou alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, allarga la mà a l’oposició / ACN

L’extrema dreta de Vox entra amb força

La composició dels plens de Lleida i Tarragona és un exemple paradigmàtic del nou cicle polític que s’obre a Catalunya. La recuperació del PSC va unida a una baixada general de l’independentisme i a l’entrada de Vox als dos plens. L’extrema dreta ha aconseguit dos regidors a Lleida i tres a Tarragona. El PP també millora resultats i, després de fagocitar una part de Cs, ha tret cinc regidors a la Paeria –tres més que el 2019– i quatre a Tarragona, el doble que en el passat mandat. En el còmput global, la dreta ha obtingut un regidor més a Lleida i dos més a Tarragona.