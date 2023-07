Conclave a Junts pel fracàs del pacte per la Diputació

Junts no pot garantir que tots els seus representants a la Diputació de Barcelona votin el mateix durant el ple de constitució de la corporació supramunicipal, que se celebrarà demà al migdia al Paranimf de l’Escola Industrial, ja que no està clar quina opció triaran els dos independents, vinculats a Impulsem Penedès: Sergi Vallès, alcalde de Torrelles de Foix, i Marc Castells, l’alcalde d’Igualada, que malgrat ser d’una altra comarca va fer servir el mateix paraigua electoral. Ho ha admès la cap de llista de Junts per Catalunya a les eleccions espanyoles, Míriam Nogueras, en una roda de premsa aquest dimecres. De fet, Junts per Catalunya ha convocat una reunió aquesta tarda de la cúpula del partit amb els diputats provincials per abordar aquesta situació, que seria un dels factors que han fet fracassar el pacte que es buscava amb ERC per governar la institució. Tanmateix, el partit no ha volgut donar més detalls sobre la trobada malgrat la insistència dels periodistes en un acte de campanya de Nogueras a Barcelona. Altres fonts del partit mantenen que hi havia entesa amb ERC i que si Tot per Terrassa (TxT) –que té una diputada provincial– ha triat associar-se al PSC i els comuns és per altres raons.

ERC al·lega que no acceptava recórrer al PP

Els dubtes sobre el vot dos diputats d’Impulsem Penedès és el que hauria frustrat l’acord amb ERC, per al qual es comptava també amb Tot per Terrassa, cosa que hauria permès arribar als 24 diputats i imposar-se en la batalla malgrat no tenir la majoria absoluta. Segons fonts dels republicans, ERC proposava quedar-se la presidència els dos primers anys, ja que tenen 11 diputats, un menys que Junts, i entenien que el partit de Laura Borràs i Jordi Turull tenia dret a presidir aquesta etapa per capitalitzar la segona meitat del mandat, que es considera més rendible electoralment.

Tanmateix, per als republicans el problema era que Junts no estava amb condicions de garantir que tenia els 12 vots que en teoria li donen ell dotze escons obtinguts arran de les eleccions del 28 de maig, ja que s’ha temut des del primer moment que els dos d’Impulsem fessin el seu camí amb el PSC, els comuns i TxT. Arribats a aquest punt, només quedava l’opció de ficar en l’equació els 4 diputats del PP, cosa que per a ERC era “una línia vermella“. Ara mateix, per tant, ERC està en posició de votar-se ella mateixa demà, si no canvien molt les coses.

Tanmateix, fonts de Junts focalitzen el problema en les preferències del líder de Tot per Terrassa, l’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart. Consideren que hi havia possibilitats de bastir un pacte amb els republicans i que ha sigut Ballart, per altres raons, que ha triat pactar amb el PSC.

La candidata de Junts, Míriam Nogueras, en roda de premsa a Barcelona / ACN – Nico Tomás

Nogueras ha lamentat l’acord entre el PSC, els comuns i Tot per Terrassa i ha expressat la seva “preocupació” perquè “el que passa a Catalunya es decideixi a 600 quilòmetres”. En aquest sentit, la cap de llista al Congrés ha sostingut que les institucions han d’estar “pilotades per partits catalans” i que és possible una alternativa independentista al “monopoli absolut” del PSC, malgrat que aquesta opció ara passa pels vots del PP, amb qui neguen tenir contactes. “Fins al darrer segon hi continuarem treballant”, ha assenyalat.

El PDeCAT acusa Junts d’automarginar-se

El cap de llista d’Espai CiU-PDeCAT, Roger Montañola, ha assegurat aquest matí que Junts “s’automargina a l’hora de fer política i pactar” després que PSC, Comuns i Tot per Terrassa hagin arribat a un acord per governar la Diputació de Barcelona. Segons el candidat, aquest pacte ha evidenciat la “falta de voluntat política” dels líders de Junts, a qui ha tornat a culpar de fer només “grans proclames i piulades”. “Això demostra que votar a Junts és condemnar-se a l’oposició”, ha sentenciat.