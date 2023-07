Sánchez renega d’ERC i Bildu per frenar la fuga de vots cap al PP

El president espanyol, Pedro Sánchez, ha renegat d’ERC i Bildu per evitar la fuga de vots cap al PP i posar distància amb el mantra del govern Frankenstein que la dreta treu a passejar cada dos per tres. En una entrevista a la Cadena Ser gravada abans del desastrós cara a cara amb Feijóo, Sánchez ha culpat els dos partits independentistes per no haver pogut complir amb el seu compromís de derogar la llei mordassa. Tant ERC com Bildu van condicionar el seu suport a l’eliminació de les pilotes de goma i la fi de les devolucions en calent, dos aspectes que els socialistes no estaven disposats a tocar.

“Reconec que aquest ha estat dels pocs compromisos que no hem complert”, diu Sánchez. “ERC i Bildu van incorporar nous elements” que anaven “molt més enllà” del que el PSOE podia “assumir” quan es va comprometre a derogar la polèmica llei del PP. El president espanyol ha aprofitat el fracàs de la reforma per demanar el vot útil i evitar que el PSOE “depengui d’aquests grups” per tirar endavant la seva agenda legislativa. Tot i que l’entrevista no en fa menció perquè ja estava feta, fonts de la Moncloa temen que el debat amb Feijóo desmobilitzi part de l’electorat d’esquerres i acceleri de nou la fuga de vots cap al PP, per la qual cosa Sánchez necessita aparèixer com un candidat moderat i allunyat dels partits independentistes.

El diputat d’ERC al Congrés, Gabriel Rufián, durant una intervenció / Europa Press

Retrets al PP pels pactes amb vots

Sánchez ha tornat a retreure al PP que hagi pactat amb Vox arreu del país i hagi donat càrrecs de responsabilitat a negacionistes i homòfobs. El president espanyol ha estat especialment dur amb Alberto Núñez Feijóo, a qui ha criticat per considerar un “divorci dur” la condemna per maltractament del líder de Vox a Valencià, Carlos Flores, l’any 2002. “El feminisme se centra sobretot en una qüestió de drets humans”, ha denunciat, i “quan veiem aquests retrocessos, poden semblar anecdòtics, però no ho són”.

El dirigent socialista també ha revelat que el primer que va alertar de l’auge de Vox va ser l’expresident popular Mariano Rajoy, que quan estava a la Moncloa li va traslladar la seva “preocupació” per la irrupció de la formació de Santiago Abascal. “Ell ja tenia clar que era un risc”, ha criticat. Sánchez ha retret al PP que hagi “assumit el discurs de la ultradreta”, que ha permès a Vox guanyar la “batalla ideològica” als populars.