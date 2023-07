Vehí: “No es pot negociar amb qui ens espia i ens empresona”

En l’acte d’avui a la tarda de la campanya electoral de la CUP, la cap de llista dels anticapitalistes per Girona, Mireia Vehí, ha carregat amb força contra ERC pels seus acords amb el PSOE: “A qui ens acusa d’estar asseguts al sofà, li diem que no es pot negociar amb qui ens espia, ens empresona i defensa la monarquia”, afirma amb contundència. Elevant el to, Vehí ha afegit que el govern espanyol de coalició “no deroga la llei mordassa, assassina gent a la frontera” i que “Pedro Sánchez està disposat a regalar el seu país a la dreta i l’extrema dreta abans que permetre el dret d’autodeterminació dels Països Catalans”.

Des de la CUP han repartit retrets cap als republicans, però sobretot als socialistes, ja que assegura que utilitzen l’amenaça de Vox i del PP per demanar el vot quan ells també són “guardians del règim”. “Quina diferència hi pot haver si el mateix PSOE apuntala el règim del 78 en les qüestions més importants”, etziben. Seguint per aquesta línia, però, la diputada al Parlament, Eulàlia Reguant, ha avisat que “qualsevol escenari que s’obri després del 23-J serà pitjor que el que tenim ara” perquè en cas de reedició del govern de coalició, el PSOE té polítiques que “podrien ser les del PP”.

La cap de llista de la CUP a Girona a les eleccions del 23-J, Mireia Vehí, en una roda de premsa a la seu de la formació a Barcelona / ACN

Tres escenaris negatius

Per la CUP, els escenaris que auguren després del 23 de juliol són negatius per Catalunya. Per una banda, si la victòria és pels populars amb el suport de Vox, ha augurat que hi haurà “més recentralització, més repressió, més persecució a la dissidència”. Ara bé, també ha dit que hi ha un tercer escenari que és un pacte PP-PSOE, un pacte que considera que també comporta la “dretanització de l’Estat”. Per tal de contrarestar l’auge de l’extrema dreta, Vehí considera que Catalunya ha de ser el “nucli de la revolta”: “Un missatge per a tots els germans dels Països Catalans, que aquí no treguin cap diputat”, sentencia.