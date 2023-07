El Govern recorrerà al Suprem i elaborarà un nou decret per evitar el 25%

La consellera d’Educació, Anna Simó, ha anunciat als mitjans de comunicació que el Govern presentarà un recurs de cassació al Tribunal Suprem contra les sentències del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) d’aquest dimecres que obliguen tres escoles més a aplicar el 25%. A més, ha explicat que dilluns es reuniran per dissenyar un nou decret llei que doni “seguretat jurídica” als centres educatius i els assessori sobre com s’han de fer els projectes lingüístics. “Dilluns començarà el tràmit d’informació pública. Tothom podrà llegir el decret i fer aportacions en el termini de dos mesos”, ha explicat Simó. Un cop superada aquesta fase, ha dit, s’aprovarà el decret per blindar els centres i “donar-los cobertura jurídica” davant les “ingerències” dels tribunals espanyols.

Anna Simó, Consellera d’Educació a la Generalitat de Catalunya, Parlament de Catalunya. 14.06.2023 / Mireia Comas

“Preparen el terreny per xutar a porteria”

A banda, la consellera considera “vergonyós” que la Generalitat s’hagi assabentat del pronunciament del TSJC a través de la premsa. Simó ha acusat el TSJC de “voler entrar en campanya electoral”. També ha criticat que el TSJC s’hagi pronunciat abans que el Tribunal Constitucional resolgui els recursos presentats contra la llei del català a l’escola. “Sembla que vulguin preparar el terreny per xutar a porteria”, ha conclós.